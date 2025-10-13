Ngày 13/10: Giá heo hơi dao động từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (13/10) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước, thị trường lặng sóng sau phiên rớt giá cuối tuần qua. Hiện giá heo hơi trong nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động 50.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chững lại sau phiên giảm giá cuối tuần. Hiện giá heo được thu mua ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, thị trường Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ở mức 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Lai Châu và Sơn La là 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn và Điện Biên cũng không ghi nhận thay đổi về giá cả, tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng vẫn neo ở mức cao nhất khu vực và 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không ghi nhận biến động mới so với hôm qua.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Huế giữ giá 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Lắk ở mức 51.000 đồng/kg; Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Lâm đồng giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Theo đó, giá heo tại các địa phương như Tây Ninh, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức 54.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và An Giang hiện đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia ngành chăn nuôi, việc giá heo hơi đi ngang cho thấy cung – cầu thị trường đang ở trạng thái cân bằng ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực về chi phí thức ăn chăn nuôi cao và nguy cơ dịch bệnh tái phát khiến người nuôi vẫn đối mặt nhiều rủi ro./.