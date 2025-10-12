Ngày 12/10: Giá cao su thế giới khởi sắc do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá cao su thế giới hôm nay (11/10) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thời tiết bất lợi và nguồn cung bị gián đoạn có thể tiếp tục hỗ trợ giá cao su.

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay khởi sắc. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan đi ngang ở mức 67,09 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,9% (2,6 Yên) lên mức 307,6 Y/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,4% (60 Nhân dân tệ) lên mức 14.545 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 đi ngang ở mức 170,00 cent/kg,

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 tăng 0,65% lên 312 yên/kg (tương đương 2,04 USD/kg), khép lại tuần với mức tăng 4,8%. Trong khi đó, trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 0,07%, còn 15.315 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.149 USD/tấn), và hợp đồng cao su butadien giao tháng 11 giảm 0,36%, xuống 11.220 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn SICOM giảm nhẹ 0,3%, còn 172,3 cent Mỹ/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su châu Á cho thấy xu hướng phân hóa giữa các sàn giao dịch lớn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 -l oại 1)./.