Tỷ giá USD hôm nay (10/10): Trung tâm và các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm

Sáng ngày 10/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,49%, hiện ở mức 99,40.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.924 VND/USD - 26.336 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.136 - 26.386 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.136 đồng 26.386 đồng Vietinbank 26.145 đồng 26.386 đồng BIDV 26.170 đồng 26.386 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.795 - 30.720 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.905 đồng 31.482 đồng Vietinbank 30.024 đồng 31.329 đồng BIDV 30.209 đồng 31.376 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.73 đồng 177.31 đồng Vietinbank 167.59 đồng 177.09 đồng BIDV 169.13 đồng 176.51 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 10/10/2025 tăng 29 đồng ở chiều mua và tăng 34 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.840 - 26.925 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 99,40, tăng 0,49%.

Đồng USD tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ quốc tế, chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như dòng vốn tìm “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Một trong những điểm nổi bật là đồng USD đang hướng đến tuần mạnh nhất trong một năm nhờ động lực từ việc đồng Yên giảm giá mạnh và lo ngại rằng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn dự đoán. Đồng Yên lao dốc trong tuần này khi các nhà đầu tư lo sợ rằng chính phủ mới có thể thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng, đồng thời gây áp lực lên Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) trong việc ứng xử độc lập với các chính sách tài khóa của chính phủ. Điều này khiến giới đầu tư tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn.

Đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ giữa tháng 2 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi tân lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, bà Sanae Takaichi không thể trấn an thị trường về định hướng chính sách tiền tệ và tỷ giá.

Tính đến cuối phiên, đồng USD tăng 0,27%, đạt 153,09 Yên, sau khi chạm 153,23 Yên - mức cao nhất kể từ ngày 13/2.

Đồng EUR tiếp tục giảm giá sau khi Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cùng toàn bộ nội các đệ đơn từ chức hôm thứ Hai, làm dấy lên lo ngại về tình trạng tê liệt chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1555 USD, sau khi có lúc chạm 1,1545 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 5/8./.