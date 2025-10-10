Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của bão, lũ được miễn, giảm, gia hạn nộp thuế

(TBTCO) - Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, bão số 11 và mưa lũ sau bão thực hiện các chính sách hỗ trợ về gia hạn, miễn, giảm thuế.

Trường hợp bất khả kháng được gia hạn nộp thuế

Thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 533/TB-VPCP ngày 4/10/2025 về tình hình và các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các chính sách hỗ trợ về gia hạn, miễn, giảm thuế nêu trên và phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại khi có yêu cầu và đề nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ..., thuộc diện bất khả kháng được xem xét gia hạn nộp thuế. Ảnh: TL

Thuế các tỉnh, thành phố phân công cán bộ phối hợp, đầu mối để hướng dẫn người nộp thuế kịp thời; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại khôi phục hồ sơ thuế (hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế…) và các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ..., thuộc diện bất khả kháng được xem xét gia hạn nộp thuế.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 62 của Luật Quản lý thuế, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế. Trong thời gian được gia hạn, người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền được gia hạn.

Hồ sơ gia hạn gồm: văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số tiền, thời hạn đề nghị gia hạn; kèm theo tài liệu chứng minh thiệt hại do thiên tai.

Cơ quan thuế có trách nhiệm xử lý hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc để hoàn thiện.

Miễn tiền chậm nộp, miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Cục Thuế cho biết, trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, theo Điều 59 và Điều 140 Luật Quản lý thuế, người nộp thuế được miễn tiền chậm nộp và miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Tổng số tiền được miễn phạt không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Các quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và hồ sơ được hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP. Người nộp thuế cần có biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại, hồ sơ giám định hoặc bồi thường của bảo hiểm (nếu có) để làm căn cứ xem xét miễn, giảm.

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, được xem xét giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại. Ảnh: TL

Cục Thuế cho biết, đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu bị tổn thất hàng hóa, tài sản do bão, lũ, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bị thiệt hại. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh tổn thất để được khấu trừ thuế.

Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ, tài trợ được thực hiện thông qua các bộ, UBND tỉnh, hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024.

Đối với hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần giá trị tổn thất không được bồi thường. Hồ sơ gồm biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hồ sơ bồi thường thiệt hại của bảo hiểm (nếu có), và các chứng từ liên quan.

Bên cạnh đó, các khoản tài trợ cho hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai hoặc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng cũng được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, nếu có đầy đủ chứng từ, biên bản xác nhận và hóa đơn hợp pháp theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, được xem xét giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại, nhưng không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi trừ phần bồi thường.

Tương tự, người nộp thuế tài nguyên bị tổn thất do thiên tai được miễn, giảm thuế đối với phần tài nguyên bị thiệt hại; nếu đã nộp, được hoàn trả hoặc trừ vào kỳ sau.

Riêng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trường hợp thiệt hại từ 20% đến dưới 50% giá trị tài sản được giảm 50% thuế phải nộp; nếu thiệt hại trên 50% thì được miễn toàn bộ thuế theo quy định tại Luật số 48/2010/QH12.

Cục Thuế nhấn mạnh, đây là chính sách thể hiện tinh thần đồng hành của ngành Thuế cùng người nộp thuế, góp phần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và tái thiết sau thiên tai.

Cục Thuế cũng lưu ý, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão, lũ được giảm các loại thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên, với mức giảm tương ứng mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Đồng thời, hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân đến ngày 31/12/2025; trường hợp bị thiệt hại vật chất nặng nề có thể được gia hạn tối đa 2 năm theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế cho rằng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí và tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần thúc đẩy phục hồi sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương./.