Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm gần 1% so với phiên sáng 7/10. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng theo giá vàng thế giới và đà tăng chưa có dấu hiệu dừng.

Sáng 10/8, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.990,44 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:10:58 sáng 10/8, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.990,44 USD/oune, tăng 38,42 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,97% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,003 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.735 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 8/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Riêng vàng Phú Quý SJC mua vào 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng; bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, bằng giá với các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 700.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất 138,3 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 135,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.