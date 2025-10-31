Thuế TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình bỏ thuế khoán cho hơn 57.000 hộ kinh doanh

(TBTCO) - Hiện nay, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 65.442 hộ kinh doanh, trong đó có 57.271 hộ nộp thuế khoán. Để đảm bảo việc xóa bỏ thuế khoán đúng lộ trình, Thuế TP. Cần Thơ đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, triển khai công tác chuyển đổi mô hình, đề ra mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành công tác chuyển đổi hướng dẫn hộ kinh doanh nộp theo chính sách mới.

9 tháng năm 2025, TP. Cần Thơ thu ngân sách đạt gần 18.497 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương

Thuế TP. Cần Thơ nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ngành Thuế đang từng bước đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, Thuế TP. Cần Thơ đang tập trung triển khai quyết liệt Đề án 3389 của Bộ Tài chính về chuyển đổi mô hình và phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hướng tới bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 65.442 hộ kinh doanh, trong đó có 57.271 hộ nộp thuế theo phương pháp khoán. Đến nay, đã có 4.518 hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; ngành Thuế đã thu thập và cập nhật đầy đủ thông tin 100% hộ kinh doanh vào hệ thống quản lý, tạo tiền đề quan trọng cho việc phân loại hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế và giám sát doanh thu kê khai thuế.

Để đảm bảo việc xóa bỏ thuế khoán đúng lộ trình, Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 3354/KH-CTH ngày 16/10/2025, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai công tác chuyển đổi mô hình, đề ra mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành công tác chuyển đổi hướng dẫn hộ kinh doanh nộp theo chính sách mới.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, công tác tuyên truyền, hỗ trợ được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh. Các Thuế cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, công an khu vực, tổ dân phố, ngân hàng, nhà mạng và các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt hỗ trợ các hộ lớn tuổi, chưa thành thạo công nghệ trong việc cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile.

Trước đó, ngày 28/10/2025, Thuế TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Viettel Cần Thơ - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử. Trong thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị khác như Vinaphone, Mobifone, Misa và đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử khác để đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, đồng bộ và hiệu quả.

Theo định hướng của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm được khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi thuế và mở rộng hoạt động; hộ có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống được áp dụng chế độ kê khai đơn giản, không bắt buộc có kế toán, được hỗ trợ phần mềm kế toán miễn phí và sử dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế thuận tiện./.