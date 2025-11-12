Thuế TP. Cần Thơ nỗ lực “về đích” trong năm 2025

(TBTCO) - Kết quả thu 10 tháng năm 2025 trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 20.888 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ nhận định, mức thu vượt tiến độ bình quân 10 tháng bởi các yếu tố thuận lợi từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức Thuế thành phố trong công tác quản lý và khai thác thu ngân sách nhà nước.

Thuế TP. Cần Thơ tích cực cải cách hành chính, cải cách hệ thống Thuế, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ... theo chỉ đạo của của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Ảnh: Thế Mỹ

Nguồn thu vượt tiến độ bình quân

Theo Thuế TP. Cần Thơ, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23.937 tỷ đồng. Kết quả thu 10 tháng đạt 20.888 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng năm 2025 có 12/16 nguồn thu đạt tiến độ bình quân, trong đó có 8 nguồn thu đã hoàn thành dự toán năm gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác ngân sách, thu hoa lợi công xã và thu cổ tức, lợi nhuận.

Trong 10 tháng đầu năm, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, kết quả thu tăng trưởng khá so với dự toán và cùng kỳ do các yếu tố thuận lợi từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức Thuế thành phố trong công tác quản lý và khai thác thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, theo đánh giá của Thống kê TP. Cần Thơ, 9 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố ước tăng 7,39% so với cùng kỳ. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, tình hình sản xuất kinh doanh của các khu vực kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Đồng thời, việc hợp nhất 3 địa phương gồm: Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ từ ngày 1/7/2025 đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho toàn khu vực.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn như dự án trung tâm thương mại AEON Mall, khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… cũng góp phần tăng nguồn thu nộp cho ngân sách trong năm 2025.

Năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm, gia hạn về thuế của Quốc hội, Chính phủ. Những chính sách này đã hỗ trợ, góp phần tạo nguồn lực cho cá nhân, tổ chức khôi phục và tái đầu tư, sản xuất kinh doanh tuy nhiên cũng tác động giảm thu ngân sách trên địa bàn, dự kiến cả năm 2025 ảnh hưởng giảm thu là 1.680 tỷ đồng.

Trưởng Thuế TP. Cần Thơ Phan Tiến Lân phát biểu chỉ đạo tại 1 cuộc họp. Ảnh: Thế Mỹ

Những giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2025

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được 10 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao năm 2025.

Trong 2 tháng cuối năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Trên cơ sở phân tích đánh giá sâu, chi tiết kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2025 theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực, từng đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, để dự báo sát đúng tình hình thu ngân sách tháng 11 và cả năm 2025, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, hệ thống Thuế, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ…

Chủ động phối hợp các sở, ngành, các đơn vị thực hiện dự án bất động sản, các Sở ngành có liên quan nắm tình hình triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc của dự án để kịp thời tham mưu UBND thành phố có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để đơn vị đủ điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Theo dõi chặt chẽ việc tính tiền sử dụng đất đối với dự án, kịp thời đôn đốc thu, kể cả các trường hợp ghi thu theo quy định.

Cùng với đó, tập trung thực hiện kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ hóa đơn và kiên quyết xử lý đối với hóa đơn bất hợp pháp, rủi ro cao nhằm mục đích gian lận, hoàn thuế, trốn thuế. Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế. Tăng cường công tác kiểm tra các chuyên đề chống thất thu từ hoạt động thương mại điện tử; kinh doanh trên nền tảng số; chống thất thu hộ kinh doanh, bất động sản…

Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND thành phố thực hiện việc thu hồi đất đối với những dự án chây ỳ, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Cần Thơ phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, điều chỉnh kịp thời doanh số khoán và số thuế phải nộp sát với thực tế phát sinh, không để thất thu về hộ và doanh số; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuế, gian lận thương mại thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, Thuế TP. Cần Thơ quyết liệt tập trung triển khai thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế. Xây dựng các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Song song đó, đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển từ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026; phối hợp các nhà cung cấp giải pháp đồng hành cùng hộ kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng Etaxmobile để nộp thuế điện tử./.