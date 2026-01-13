Dư địa phát triển mới tạo ra nguồn thu ngân sách lớn trên địa bàn TP. Cần Thơ

(TBTCO) - Trong năm 2025, kết quả thu ngân sách trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 25.805 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,3% so cùng kỳ. Việc hợp nhất 3 địa phương đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho toàn khu vực cũng như tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế Cần Thơ trao bằng khen cho một số đơn vị tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Mỹ Nguyễn

Nhiều phải pháp thu tăng ngân sách

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn của Chính phủ, TP. Cần Thơ (mới) được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh, thành phố là: Hậu Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ.

Việc hợp nhất 3 địa phương đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho toàn khu vực. Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp cũng như nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân đạt khá, có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Về phía ngành thuế, Thuế TP. Cần Thơ, cùng với toàn ngành, đã chủ động tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đầu mối và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo để bảo đảm công tác quản lý thu không bị gián đoạn.

Công tác thu năm 2025 chịu ảnh hưởng từ việc thực hiện các chính sách miễn, giảm được ban hành cuối năm 2024 và áp dụng cho năm 2025 nhưng chưa được tính giảm trừ trong dự toán năm 2025 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố, chiếm hơn 7% tổng dự toán thu.

Để bù đắp hụt thu, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước, trong năm, ngành Thuế Cần Thơ đã nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực qua công tác kiểm tra thuế tại địa bàn, kiểm tra theo các chuyên đề; đôn đốc thu hồi nợ thuế cũng như khai thác tăng thu, chống thất thu trong các lĩnh vực: bất động sản, thương mại điện tử, hộ kinh doanh…

Song song đó, ngành Thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường,... để tham mưu đẩy nhanh tiến độ ban hành giá đối với các dự án đã quyết định giao đất trên địa bàn, làm cơ sở khai thác nguồn thu từ đất đai vốn còn nhiều tiềm năng trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Thuế, Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, Thuế TP. Cần Thơ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Cụ thể, kết quả thu ngân sách cả năm 2025 là 25.805 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế phí không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận cổ tức đạt 16.626 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán pháp lệnh, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Giải thích về lý do tăng thu, ông Phan Tiến Lân – Trưởng Thuế TP. Cần Thơ nhận định, nguyên nhân do tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ mới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt khá. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng bình quân 7,23%/năm.

Việc sáp nhập địa giới hành chính 3 đơn vị TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Kỳ Phương

Công tác quản lý được triển khai đồng bộ

Báo cáo tổng kết năm 2025 của Thuế TP. Cần Thơ cho thấy, trong năm đơn vị đã phổ biến và triển khai thực hiện 2 Luật, 1 Nghị quyết, 22 Nghị định và 26 Thông tư, trong đó có các chính sách quan trọng như: giảm thuế giá trị gia tăng; gia hạn thuế và tiền thuê đất; chính sách quản lý thuế thương mại điện tử; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thuế; cùng nhiều Thông tư hướng dẫn quản lý thuế, hóa đơn, lệ phí, kế toán doanh nghiệp…

Trong kỳ, toàn ngành Thuế TP. Cần Thơ tổ chức gần 200 buổi hội nghị triển khai chính sách thuế kết hợp đối thoại với trên 23.000 lượt người nộp thuế tham dự, hỗ trợ giải đáp gần 1.700 vướng mắc. Hỗ trợ 445 lượt trả lời vướng mắc bằng văn bản, 548 lượt qua hệ thống 479 kênh hỏi - đáp, gửi hàng triệu thư điện tử. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều sản phẩm hỗ trợ theo phương thức điện tử bằng video, infographic...trên các nền tảng số Zalo, Facebook, Tiktok…giúp người nộp thuế tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trong năm 2025, có 21 doanh nghiệp được UBND thành phố tặng bằng khen; 33 doanh nghiệp được Cục Thuế khen; 166 doanh nghiệp được Thuế thành phố khen. Ngày 26/11/2025, Thuế thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 220 người nộp thuế tiêu biểu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thuế TP. Cần Thơ đang thực hiện quản lý 26.494 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động (doanh nghiệp là 23.001 đơn vị, tổ chức kinh tế và tổ chức khác là 3.493 đơn vị); số lượng doanh nghiệp trong kỳ giảm 427 doanh nghiệp (số doanh nghiệp tăng do đăng ký mới 5.637 đơn vị và doanh nghiệp giảm do giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm ngưng kinh doanh 6.064 đơn vị).

Năm 2025, số lượt hồ sơ khai thuế đã nộp 217.848 lượt/ 224.195 lượt tờ khai phải nộp, đạt 97,17%; số lượt hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn 215.302 lượt/217.848 lượt hồ sơ khai thuế đã nộp, đạt 98,83%. Ban hành là 239 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế đã hoàn là 1.666 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, ngành Thuế đã hoàn thành 1.413 cuộc kiểm tra, đạt 118% kế hoạch Cục Thuế giao. Tổng số thuế xử lý qua kiểm tra hơn 367 tỷ đồng, trong đó số tăng thu là 83,7 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 58,1 tỷ đồng và kiến nghị giảm lỗ hơn 225,2 tỷ đồng. Số thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp đã nộp vào ngân sách là hơn 64 tỷ đồng, đạt 77% tổng số tăng thu qua kiểm tra.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cục Thuế giao, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã triển khai 18 chuyên đề kiểm tra trọng tâm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như cơ sở lưu trú, bất động sản, thương mại điện tử, bảo hiểm, giao dịch liên kết, doanh nghiệp ngành nông, thủy sản,...Qua đó, đã xử lý về thuế là 142 tỷ đồng (chiếm 48,6% tổng số kiến nghị xử lý qua kiểm tra). Tổng số tăng thu ngân sách là 25 tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ gần 115 tỷ đồng và giảm khấu trừ là hơn 2 tỷ đồng.