Alphanam E&C muốn dùng bất động sản của công ty và người liên quan để vay ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty CP Alphanam E&C (mã Ck: AME) vừa công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết HĐQT ngày 30/10/2025 về việc thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng và giải chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thăng Long (Sacombank Thăng Long).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, HĐQT Alphanam E&C thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Sacombank Thăng Long với hạn mức tín dụng 1.077 tỷ đồng.

Mục đích vay vốn để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở thư tín dụng (L/C) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với thời hạn tín dụng là 12 tháng, lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Tài sản đảm bảo gồm: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất 829, Thửa đất 822, Thửa đất 4 cùng trên tờ bản đồ số 7, địa chỉ: thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng) thuộc sở hữu của bà Đỗ Thị Minh Anh.

Ngoài ra, khoản tín dụng trên còn được đảm bảo bởi Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 40 (tờ bản đồ số 38, tại địa chỉ: Tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai) thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Công viên văn hóa Mường Hoa.

Nghị quyết HĐQT số 2423/2025/NQ/E&CHĐQT của HĐQT Alphanam E&C cũng thông qua việc giải chấp, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại Thửa đất 849, tờ bản đồ số: 7, địa chỉ: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng) thuộc sở hữu của bà Đỗ Thị Minh Anh đã thế chấp tại Sacombank.

Được biết, cả Công ty CP Đầu tư Công viên văn hóa Mường Hoa và bà Đỗ Thị Minh Anh đều có quan hệ mật thiết với ông Nguyễn Minh Nhật - thành viên HĐQT AME.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất của III/2025 của Alphanam E&C, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức gần 1.420 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh 1.361 tỷ đồng, nhưng chậm hơn doanh thu thuần giúp lợi nhuận gộp trong kỳ đạt gần 58,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính hơn 30 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 11 tỷ đồng. Khấu trừ toàn bộ các khoản thuế, phí, Alphanam E&C báo lãi ròng quý III/2025 gần 14 tỷ đồng; tăng mạnh so với khoản lãi vỏn vẻn gần 389 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 3.811 tỷ đồng, tăng 88% và lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm 2025 hơn 32 tỷ đồng; gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Alphanam E&C là hơn 3.665,5 tỷ đồng, với tổng tài sản ngắn hạn hơn 3.550 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (2.439,1 tỷ đồng) và hàng tồn kho (760,4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả, doanh nghiệp ghi nhận khoản nợ ngắn hạn hơn 2.752 tỷ đồng; trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.519 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn hơn 652 tỷ đồng và người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 555 tỷ đồng./.