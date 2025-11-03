Ngày 3/1: Giá cà phê trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động. Hiện giá đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đi ngang

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi so với ngày hôm qua, đạt mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang, đạt 115.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai đạt mức 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm 98 USD/tấn, đạt mức 4.524 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng giảm 96 USD/tấn, ở mức 4.463 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 94 USD/tấn, ở mức 4337 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng biến động trái chiều. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 0,05 cent/lb, lên mức 389,85 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 329,75 cent/lb. Trong khi hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 1,5 cent/lb, đạt 343,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 475,0 cent/lb, giảm 0,2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 2,4 cent/lb, ở mức 395,2 cent/lb. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 lại tăng 1,3 cent/lb, lên mức 456,1 cent/lb.

Giá tiêu tiếp tục neo cao

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng ở mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg. Còn thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.213 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.064 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.