Giá vàng hôm nay (29/10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm - về mức thấp nhất trong 3 tuần qua. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh, với mức giảm lên tới hơn 4 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Sáng 29/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.937,61 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:23:21 sáng 29/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.937,61 USD/oune, giảm 67,78 USD/oune, tương đương với mức giảm 1,69% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,949 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.541 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 29/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 143,5 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay giảm mạnh ở cả hai chiều so với sáng 28/10.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 141,2 – 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 3,8 triệu đồng/lượng) và 145 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3,3 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 3,4 triệu đồng/lượng) và 145 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 3,3 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.