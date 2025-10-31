Ngày 31/10: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Sáng 31/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,039 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 31/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 30/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết tại mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.579.000

1.609.000

1.581.000

1.615.000

1 kg

42.112.000

42.910.000

42.164.000

43.061.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.587.000

1.617.000

1.588.000

1.619.000

1 kg

42.318.000

43.122.000

42.360.000

43.173.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 31/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1,837,000

1,894,000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

48,986,544

50,506,540

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:14:23 sáng 31/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,039 USD/oune, tăng 1.214 USD/oune so với phiên sáng 30/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.290.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.295.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 33.000 đồng/ounce cả chiều mua và bán so với phiên sáng 30/10.

