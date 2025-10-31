Ngày 31/10: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

|Sáng 31/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,039 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 31/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 30/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết tại mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.579.000
|
1.609.000
|
1.581.000
|
1.615.000
|
1 kg
|
42.112.000
|
42.910.000
|
42.164.000
|
43.061.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.587.000
|
1.617.000
|
1.588.000
|
1.619.000
|
1 kg
|
42.318.000
|
43.122.000
|
42.360.000
|
43.173.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 31/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1,837,000
|
1,894,000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
48,986,544
|
50,506,540
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:14:23 sáng 31/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,039 USD/oune, tăng 1.214 USD/oune so với phiên sáng 30/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.290.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.295.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 33.000 đồng/ounce cả chiều mua và bán so với phiên sáng 30/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:14:23 sáng 31/10/2025