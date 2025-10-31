Ngày 31/10: Giá cao su tại Thái Lan và Nhật Bản đảo chiều giảm

Giá cao su kỳ hạn tại Thái Lan và Nhật Bản hôm nay (31/10) đảo chiểu giảm do lo ngại nguồn cung ô tô có thể bị ảnh hưởng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định, phổ biến quanh mức 390 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan giảm 0,1% (0,09 Baht) xuống mức 67,54 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,4% (1,3 Yên) về mức 307,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,8% (115 Nhân dân tệ) lên mức 14.705 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ở mức 175,9 cent Mỹ/kg, tăng 1,1% so với phiên trước.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng do được hỗ trợ bởi đà đi lên của chỉ số Nikkei, sau đó đảo chiều do bị hạn chế bởi đồng Yên mạnh lên và những lo ngại về nguồn cung trong ngành ô tô toàn cầu.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng 2,4 Yên, tương đương 0,77% lên 314,9 Yên/kg (khoảng 2,09 USD).

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 tăng 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,56%, lên 15.625 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.193,6 USD/tấn).

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 12/2025, loại cao su tổng hợp phổ biến dùng trong sản xuất lốp xe giảm 75 Nhân dân tệ, tương đương 0,69% còn 10.795 Nhân dân tệ/tấn.

Đồng Yên mạnh khiến các tài sản định giá bằng đồng Yên, như hợp đồng cao su, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg./.