Ngày 30/10: Giá thép duy trì đà tăng

Sáng nay, trên thị trường thế giới, giá thép châu Á tiếp tục duy trì đà tăng trước tín hiệu quan hệ Mỹ - Trung dịu bớt và nguồn cung giảm tại Trung Quốc. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định.

Sáng 30/10, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.115 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 09h ngày 30/10, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.115 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,3% (9 nhân dân tệ) lên mức 3.043 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cũng tăng 0,7% (5,5 nhân dân tệ) lên mức 823,5 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,36 USD lên mức 107,7 USD/tấn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Trung Quốc đã tăng trở lại trong thời gian gần đây, chủ yếu do các biện pháp hạn chế sản xuất tại các nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc và sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, theo Yieh.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 30/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg.

Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.