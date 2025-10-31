Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (31/10) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 30/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít. Cùng xu hướng với giá xăng, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít; dầu mazut tăng 541 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá dầu biến động trái chiều khi giới đầu tư đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và tác động từ quyết định hạ lãi suất của Fed.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.488 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 30/10.

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.760 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, giá bán không cao hơn 120.488 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.271 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 41 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay biến động trái chiều khi giới đầu tư đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và tác động từ quyết định hạ lãi suất của Fed.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,29 USD/thùng, giảm 0,97% (tương đương giảm 0,63 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Giá dầu Brent và WTI trong phiên trước đó được hỗ trợ bởi báo cáo cho thấy lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Tính chung tháng 10, cả hai loại dầu chuẩn đều hướng tới mức giảm hơn 3%, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp giá giảm, trong bối cảnh lo ngại dư cung tiếp tục đè nặng thị trường.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 24/10, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 6,86 triệu thùng, xuống còn 416 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là giảm 211.000 thùng.

Một yếu tố khác được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là cuộc họp của liên minh OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 2/11 tới, nơi tổ chức này có thể công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm khoảng 137.000 thùng/ngày trong tháng 12. /.