Tỷ giá USD hôm nay (31/10): Thị trường tự do tăng ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 31/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức ổn định ở mức 25.091 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 99,52.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.887 VND/USD - 26.295 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.107 - 26.345 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.107 đồng 26.347 đồng Vietinbank 26.120 đồng 26.347 đồng BIDV 26.140 đồng 26.347 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.777 - 30.700 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.688 đồng 31.253 đồng Vietinbank 30.023 đồng 31.328 đồng BIDV 30.202 đồng 31.361 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.10 đồng 175.59 đồng Vietinbank 166.71 đồng 176.21 đồng BIDV 169.70 đồng 177.05 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 31/10/2025, tăng 17 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.672 - 27.792 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,30%, hiện ở mức 99,52.

Đồng USD được thúc đẩy nhờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào thứ Tư, khi ông cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa phải là điều chắc chắn.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật Bản lao dốc so với đồng bạc xanh trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra lập trường kém “diều hâu” hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư. So với đồng Yên, đô la Mỹ tăng 0,9%, lên 154,08, mức mạnh nhất kể từ 13/2.

Đồng EUR giảm trong ngày, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp và không đưa ra gợi ý nào về định hướng chính sách sắp tới. Đồng tiền chung châu Âu giảm 0,27%, xuống còn 1,1568 USD, mức thấp nhất kể từ 14/10.

Đồng Bảng Anh (GBP) giảm 0,31%, xuống còn 1,3152 USD, chạm mức thấp nhất kể từ 14/4, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể sớm cắt giảm lãi suất, dù vẫn được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách trong tuần tới./.