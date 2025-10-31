Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi gần 190 tỷ đồng trong quý III/2025

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) quý III/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2024.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình từng vướng tranh chấp thượng tầng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Kỳ Phương

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với những tín hiệu khả quan. Quý III/2025, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên 66,8 tỷ đồng, dù biên lợi nhuận duy trì ở mức ổn định. Doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 1.100%, đạt 229,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận theo phán quyết của tòa án.

Nhờ nguồn thu tài chính đột biến và thu nhập khác tăng, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2024.

Phía Xây dựng Hòa Bình cho hay, những khó khăn trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan. Đó là những rủi ro bất khả kháng từ đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Hoà Bình do các lĩnh vực trọng tâm của Tập đoàn là du lịch và bất động sản.

Thực tế, việc ghi nhận khoản doanh thu tài chính lớn từ phán quyết của tòa án không chỉ cải thiện đáng kể tình hình tài chính mà còn tạo đà cho Hòa Bình đẩy nhanh các hoạt động tái cấu trúc. HBC đang tích cực triển khai đề án tái cấu trúc toàn diện với các hoạt động trọng tâm bao gồm tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả để cải thiện dòng tiền, đàm phán với nhà cung cấp và nhà thầu phụ về phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu nhằm giảm áp lực tài chính./.