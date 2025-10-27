Tỷ giá USD hôm nay (27/10): Trung tâm giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Sáng ngày 27/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.097 VND/USD, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,94.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894 VND/USD - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.082 - 26.352 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.082 đồng 26.352 đồng Vietinbank 26.100 đồng 26.352 đồng BIDV 26.133 đồng 26.352 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.703 - 30.619 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.750 đồng 31.318 đồng Vietinbank 30.151 đồng 31.456 đồng BIDV 30.185 đồng 31.352 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.94 đồng 176.48 đồng Vietinbank 167.43 đồng 176.93 đồng BIDV 169.11 đồng 176.47 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 27/10/2025, tăng 50 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.700 - 27.750 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,94.

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, sau khi dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy áp lực giá cả đã giảm nhẹ.

Tại châu Âu, các số liệu kinh tế tích cực, do Ngân hàng Thương mại Hamburg công bố, đã hỗ trợ phần nào cho đồng EUR. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của đồng tiền chung châu Âu vẫn phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát Mỹ, khi chỉ số giá tiêu dùng được dự báo tăng mạnh hơn, có thể củng cố vị thế của đồng USD trên thị trường quốc tế và khiến cặp EUR/USD khó lấy lại đà phục hồi.

Trái lại, cặp tỷ giá GBP/USD đảo chiều giảm mạnh, do sức mạnh của đồng USD trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, cùng với những đánh giá thận trọng hơn về triển vọng chính sách lãi suất của Ngân hàng Anh.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của đồng USD vẫn còn u ám. Dù Fed có phần giảm bớt sức ép chính trị, song kỳ vọng cắt giảm lãi suất vẫn chiếm ưu thế, trong bối cảnh các rủi ro về thuế quan, nợ công, thương mại và tình trạng đóng cửa chính phủ chưa được giải quyết triệt để. Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi đồng USD có phục hồi, đà tăng này khó duy trì bền vững.

Phần lớn các chuyên gia nhận định, thị trường tiền tệ quốc tế nhiều khả năng còn tiếp tục dao động giảm trong ngắn hạn, song mức độ điều chỉnh có thể diễn ra từ từ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu./.