Cận cảnh đại công trường Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau 6 tháng thi công

(TBTCO) - Khoảng 6 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, khu vực ven biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) giờ đây biến thành đại công trường quy mô bậc nhất khu Nam thành phố. Hằng ngày, hàng trăm phương tiện như xe cơ giới, sà lan và máy bơm cát… hoạt động liên tục, từng bước định hình một đại đô thị lấn biển tầm vóc.

Có thể thấy, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án giao thông chiến lược được chuẩn bị triển khai. Từ khu vực vốn phụ thuộc vào phà Bình Khánh, nơi đây sắp có hệ thống kết nối đồng bộ cả đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ dự kiến đạt vận tốc 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến khu vực dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ còn 12 phút, kết nối trung tâm thành phố với chuỗi đô thị ven biển và khu du lịch sinh thái.

Song song đó, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đô thị biển từ hơn một giờ xuống còn khoảng 10 phút, hình thành mạch liên kết kinh tế - du lịch ven biển phía Nam.

Công trình cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026, dài 7,3 km với 6 làn xe, thay thế phà Bình Khánh, giúp người dân đi lại thuận tiện cũng như rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác dự kiến khởi công cùng năm, góp phần rút ngắn hành trình từ Cần Giờ đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh hoặc sân bay Long Thành chỉ còn hơn một giờ. Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Cần Giờ sẽ hưởng lợi từ mạng lưới kết nối đa hướng, mở ra cơ hội phát triển du lịch và đô thị sinh thái quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, hạ tầng bứt phá giúp Cần Giờ thoát khỏi tình trạng biệt lập, tạo lực hút mạnh cho dòng vốn đầu tư mới vào các lĩnh vực đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ ven biển. Đây là lĩnh vực vốn được xem là tiềm năng “ngủ quên” nhiều năm qua.

Gần đây, Cần Giờ cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội phát triển dự án quy mô lớn, gắn với định hướng xây dựng Cần Giờ trở thành đô thị sinh thái biển của TP. Hồ Chí Minh.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2040, Cần Giờ sẽ phát triển thành đô thị sinh thái - du lịch - nghỉ dưỡng, đóng vai trò cửa ngõ hướng biển của TP. Hồ Chí Minh. Các khu vực Long Hòa, Cần Thạnh và Bình Khánh được xác định là hạt nhân phát triển, kết nối với khu Nam thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khởi công từ tháng 4/2025, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, được triển khai tại khu vực xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh).

Theo ghi nhận phóng viên, sau 6 tháng, đại công trường vẫn duy trì không khí thi công sôi động, với hàng trăm thiết bị cơ giới và sà lan hoạt động liên tục trên khu vực lấn biển có tổng diện tích hơn 1.357 ha.

Trên công trường, các hạng mục bơm cát, san nền và đường nội bộ đang được triển khai đồng loạt. Ảnh: Anh Hào

Phân khu A - khu đô thị lõi gần 950 ha - công tác san lấp và gia cố nền đang diễn ra khẩn trương. Nhiều hạng mục san lấp, thi công hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh để hình thành khu đô thị du lịch biển quy mô lớn nhất phía Nam. Ảnh: Anh Hào

Theo ghi nhận, những tuyến đường đầu tiên tại khu A đã được rải nhựa, hệ thống giao thông nội bộ bắt đầu lộ rõ cho thấy chủ đầu tư đã chuyển từ giai đoạn san lấp sang hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Anh Hào

Phân khu B và C hiện tập trung bơm cát diện rộng, chuẩn bị mặt bằng cho các công trình cao tầng và những khu chức năng trọng điểm như giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ. Ảnh: Anh Hào

Ngoài khu vực thi công chính, nhiều bãi tập kết vật liệu được bố trí dọc tuyến công vụ phục vụ dự án. Đá, ống dẫn cát, vật liệu xây dựng và thiết bị cơ giới được tập kết sẵn để đảm bảo tiến độ. Ảnh: Anh Hào

Từ trên cao, công trường hiện rõ từng khu vực đang bơm cát, lu nền và thi công hệ thống kè ven biển. Ảnh: Anh Hào