Tăng tốc chuẩn bị để khởi công cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 vào tháng 1/2026

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài chính làm việc với Tập đoàn Masterise, rà soát rút ngắn thời gian chuẩn bị, bảo đảm khởi công cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ vào ngày 15/1/2026.

Nội dung này được Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh nêu trong thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Theo thông báo Kết luận, ngày 26/11/2025, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư các dự án nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, rút ngắn quy trình chuẩn bị, bảo đảm tiến độ khởi công một số dự án theo kế hoạch.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè.

Ảnh: Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Cụ thể, đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, căn cứ Công văn số 3338/UBND-DA ngày 31/10/2025 về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình vào ngày 15/1/2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 4, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu các ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng báo cáo kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP.

Riêng đối với dự án cầu Cần Giờ, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ của hai phương án đầu tư.

Phương án 1, thực hiện theo hình thức đầu tư công, đáp ứng điều kiện trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025. Đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết cho từng phần việc.

Phương án 2, triển khai theo hình thức PPP, trên cơ sở xem xét đề xuất của Tập đoàn Masterise bảo đảm mục tiêu khởi công ngày 15/1/2026.

Với nhu cầu đi lại giữa hai khu vực ngày một tăng, trước đó, tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Việc vận hành lại tuyến này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch khu vực Cần Giờ, đặc biệt khi Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đi vào hoạt động.

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup - cũng tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn cho bến Bình Khánh, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian chờ xây dựng cầu Cần Giờ. Gói tài trợ bao gồm toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản chi phát sinh trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, tuyến metro tốc độ cao kết nối trực tiếp trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ đang được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ triển khai./.