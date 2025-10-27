Hải Phòng áp dụng 41 chính sách đặc thù – nền tảng hình thành vùng động lực mới phía Bắc

(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua 41 nghị quyết về chính sách đặc thù, ưu việt sẽ được áp dụng trên địa bàn toàn thành phố sau hợp nhất.

Sau hợp nhất, Hải Dương và Hải Phòng không chỉ cộng hưởng về quy mô kinh tế và vị thế địa chính trị, mà còn có cơ hội hợp nhất và phát huy 41 chính sách đặc thù ưu việt mà hai địa phương đang áp dụng. Đây là nền tảng để hình thành một vùng động lực kiểu mẫu với cơ chế quản lý linh hoạt, thu hút đầu tư mạnh mẽ, phát triển công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 30. Ảnh: Thanh Sơn

Cụ thể, HĐND TP. Hải Phòng đã chấp thuận áp dụng 28 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật do HĐND TP. Hải Phòng (cũ) ban hành để thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau hợp nhất.

Trong đó có nhiều nghị quyết về chính sách an sinh xã hội, giáo dục như: Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hàng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9...

Đồng thời, HĐND TP. Hải Phòng biểu quyết áp dụng 13 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành để thực hiện trên địa bàn TP. Hải Phòng sau hợp nhất.

Đó là, nhiều nghị quyết về an sinh xã hội, tài nguyên môi trường như Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND quy định chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80% trong năm không được thực hiện điều dưỡng; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương...

Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết tai Kỳ họp. Ảnh: Thanh Sơn

Thời hạn áp dụng các văn bản kể từ ngày Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng có hiệu lực thi hành (26/10/2025) và hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027 hoặc hết hiệu lực kể từ ngày có văn bản quy phạm pháp luật do HĐND TP. Hải Phòng ban hành để thay thế có hiệu lực thi hành, tùy thời điểm nào đến trước.

Việc áp dụng 41 chính sách đặc thù không chỉ giúp kế thừa ưu thế của từng địa phương, mà còn tạo nên môi trường chính sách cộng hưởng, nơi doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ thể chế linh hoạt, hiện đại và đồng bộ, hướng tới mô hình vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển xanh và thông minh của phía Bắc./.