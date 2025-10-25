Giá vàng hôm nay (25/10): Vàng miếng, vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay (25/10) niêm yết ở mức 146,5 - 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi giá vàng thế giới giảm 55 USD/oz ở mức 4.070,1 USD/oz, khép lại tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp.

Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 25/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 - 148,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,125.4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,47% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.455 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà giảm trong phiên cuối tuần, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 9 tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 3,1%. Thông tin này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Tuy nhiên, dù phục hồi nhẹ, vàng vẫn hướng tới tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp.

Đầu tuần, giá vàng từng lập kỷ lục mới ở mức 4.381,21 USD/ounce, nhưng đã mất hơn 6% kể từ đó khi giới đầu tư chốt lời và nhu cầu trú ẩn giảm do dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 55%, nhờ các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị, mua ròng mạnh từ các ngân hàng trung ương, và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất./.