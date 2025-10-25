Ngày 25/10: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (25/10) tiếp đà tăng, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 do lo ngại nguồn cung suy giảm sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,46 USD/thùng, tăng 0,71%; giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, tăng 0,81%.

Giá dầu thế giới hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,46 USD/thùng, tăng 0,71% (tương đương tăng 0,47 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, tăng 0,81% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,2%, lên 66,12 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ nhích 0,1%, đạt 61,85 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều bật tăng hơn 5% trong phiên trước đó và đang trên đà tăng khoảng 7% trong tuần.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của UBS, cho rằng: “Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi để xem tác động thực tế của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Dòng chảy dầu thô toàn cầu có thể sẽ bị gián đoạn đáng kể nếu các lệnh cấm được thực thi nghiêm ngặt”.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump ký ban hành, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Rosneft và Lukoil - hai tập đoàn chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu hiện là trụ cột xuất khẩu năng lượng của Nga. Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu Nga, trong khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh nhập khẩu trong ngắn hạn.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường. Trong khi đó, Nga - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, khẳng định các biện pháp trừng phạt này sẽ không làm suy yếu nền kinh tế nước này.

Tuần trước, Anh cũng áp đặt trừng phạt tương tự đối với Rosneft và Lukoil. Liên minh châu Âu (EU) sau đó thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga và bổ sung hai nhà máy lọc dầu Trung Quốc cùng công ty Chinaoil Hong Kong, đơn vị thuộc PetroChina vào danh sách trừng phạt./.