Ngày 21/10: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới ngày hôm nay (21/10) giảm gần 1%, khi lo ngại dư cung gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và nhu cầu năng lượng yếu đi. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 60,62 USD/thùng, giảm 1,09%; giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, giảm 0,50%.

Giá dầu thế giới ngày hôm nay giảm gần 1%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 21/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 60,62 USD/thùng, giảm 1,09% (tương đương giảm 0,67 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, giảm 0,50% (tương đương giảm 0,31 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch khi nhà đầu tư lo ngại nguy cơ dư cung trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu đi có thể làm giảm nhu cầu năng lượng.

Theo giới phân tích, tâm lý thị trường hiện chuyển từ lo ngại thiếu hụt sang lo ngại dư cung, khi cấu trúc hợp đồng tương lai của dầu Brent và WTI xuất hiện trạng thái “contango”, tức giá hợp đồng giao sau cao hơn giá giao gần, phản ánh xu hướng tích trữ dầu để bán ra khi giá có thể tăng trong tương lai. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm, hiện tượng contango của dầu WTI và Brent cùng xuất hiện trở lại.

Cả hai loại dầu đều giảm hơn 2% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung toàn cầu có thể dư thừa đáng kể trong năm 2026.

Trên thị trường năng lượng, yếu tố địa chính trị tiếp tục được chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 tuyên bố Washington sẽ duy trì mức thuế “rất lớn” đối với Ấn Độ nếu nước này không dừng mua dầu từ Nga. Cùng thời điểm, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các doanh nghiệp khai thác dầu tại Mỹ đã tăng số lượng giàn khoan hoạt động lần đầu tiên sau ba tuần, báo hiệu nguồn cung nội địa có thể tiếp tục mở rộng.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ đang trong giai đoạn nhạy cảm, chịu sức ép đồng thời từ căng thẳng thương mại, rủi ro dư cung và biến động chính sách giữa các nền kinh tế lớn. Trong bối cảnh đó, mọi động thái mới liên quan đến quan hệ năng lượng Mỹ - Trung hay chính sách của các nước sản xuất dầu chủ chốt đều có thể trở thành yếu tố định hướng cho xu hướng giá dầu toàn cầu trong thời gian tới./.