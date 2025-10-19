Ngày 19/10: Giá dầu quay đầu tăng nhẹ

Sáng nay, cả giá dầu Brent và WTI trên thị trường thế giới quay đầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, vẫn ghi nhận mức giảm gần 3% - đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Trong nước, giá ổn định tại phiên điều chỉnh 15h ngày 16/10 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Sáng 19/10, giá dầu Brent ở mốc 61,29 USD/thùng

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,29 USD/thùng, tăng 0,38% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,54 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng).

Dù quay đầu tăng, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm gần 3%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính đến từ dự báo dư cung toàn cầu và căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới tại Hungary trong hai tuần tới để thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Nhà phân tích Tamas Varga từ PVM cho rằng, nếu quan hệ giữa Washington và Moscow dịu đi, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm đáng kể.

Các chuyên gia năng lượng dự báo, giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do nguồn cung tăng nhanh và tồn kho lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, những yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông hay châu Âu, có thể khiến giá dầu biến động mạnh trở lại.

Thị trường trong nước

Giá ổn định tại kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/10 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.226 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.903 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, giá bán 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, giá bán 18.406 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, giá bán 14.371 đồng/kg./.