(TBTCO) - Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) trong cuộc đàm phán thương mại với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Stockholm, Thuỵ Điển, ngày 28/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành thêm một vòng đàm phán thương mại vào tuần tới, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng" có thể gây tổn hại sâu rộng cho kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích lẫn nhau giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt.

Cụ thể, truyền thông Trung Quốc ngày 18/10 đưa tin Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) của nước này và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã điện đàm vào tối 17/10 (theo giờ Mỹ).

Hai bên trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng, đồng ý tổ chức vòng đàm phán trực tiếp sớm nhất có thể. Theo hãng tin Tân Hoa xã, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tham gia cuộc điện đàm này.

Trên mạng xã hội X, ông Bessent xác nhận cuộc thảo luận thẳng thắn và chi tiết, đồng thời cho biết hai bên sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Malaysia.

Việc gặp gỡ tại Malaysia được xem là một sự thay đổi địa điểm mang tính chiến lược, vì đây là một quốc gia Đông Nam Á có quan hệ thương mại lớn với cả Mỹ và Trung Quốc.

Vài giờ trước thông tin về cuộc điện đàm, kênh truyền hình Fox News đã phát trích đoạn phỏng vấn trong đó Tổng thống Donald Trump xác nhận vẫn sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Nhưng dù có những nỗ lực nối lại đối thoại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn “nóng.”

Trong một tuyên bố gửi tới ủy ban điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 17/10, Bộ trưởng Bessent đã chỉ trích các chính sách kinh tế của Trung Quốc và thúc giục IMF cùng Ngân hàng Thế giới (WB) có lập trường cứng rắn hơn.

Về phía mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.

Cuộc điện đàm cấp cao trên cũng diễn ra khi Washington thúc đẩy các bộ trưởng tài chính Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) phối hợp phản ứng trước động thái kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), ông Valdis Dombrovskis cho biết các bộ trưởng G7 đã nhất trí phối hợp phản ứng ngắn hạn và đa dạng hóa nguồn cung. Song ông lưu ý rằng phần lớn đất hiếm trên thế giới đến từ Trung Quốc, nên việc đa dạng hóa có thể mất nhiều năm.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình có thể giúp giải quyết phần lớn xung đột thương mại song phương.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giảm leo thang căng thẳng, khuyến khích các quan chức của cả hai nước đối thoại nhiều hơn.

Bà cảnh báo rằng sự tách rời của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn./.