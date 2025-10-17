(TBTCO) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo GDP của Nhật Bản trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 4.463 tỷ USD, nhường lại vị trí thứ tư cho Ấn Độ - với dự báo GDP sẽ đạt khoảng 4.505 tỷ USD.

Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ước tính mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố mới đây cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ bị Ấn Độ vượt qua vào năm 2026, đẩy nước này xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu là do xu hướng đồng yen mất giá, khiến GDP tính theo USD bị sụt giảm đáng kể.

GDP của Nhật Bản trong năm 2024 đạt 4.019 tỷ USD, đứng thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Trước đó, vào năm 2023, Nhật Bản đã bị Đức vượt qua và rơi từ vị trí thứ ba xuống thứ tư thế giới.

Theo dự báo mới nhất của IMF, GDP của Nhật Bản năm 2025 sẽ đạt khoảng 4.280 tỷ USD và thời điểm Ấn Độ vượt Nhật Bản được dự đoán sẽ chậm hơn một năm so với ước tính trước đây, tức là lùi sang năm 2026.

Nền kinh tế Ấn Độ, vốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, được dự báo sẽ đạt 4.505 tỷ USD vào năm 2026, vượt qua Nhật Bản và đến năm 2029, Ấn Độ sẽ vươn lên vị trí thứ ba thế giới.

Năm 2022, doanh số bán ôtô trong nước của Ấn Độ đã vượt Nhật Bản, trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ. Dân số tăng nhanh và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Xét về tốc độ tăng trưởng, GDP của Nhật Bản dự kiến đạt mức 1,1% vào năm 2025 nhờ sự gia tăng tiền lương thực tế hỗ trợ tiêu dùng cá nhân.

Tuy nhiên, năm 2026, do xuất khẩu yếu kém, tăng trưởng GDP của Nhật Bản sẽ chậm lại còn 0,6%. Trong khi đó, GDP của Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với 6,6% vào năm 2025 và 6,2% vào năm 2026.

Đến năm 2030, GDP của Nhật Bản dự kiến tăng lên 5.120 tỷ USD, nhưng vẫn sẽ bị Vương quốc Anh vượt qua với GDP dự kiến đạt 5.199 tỷ USD.

Như vậy, Nhật Bản tiếp tục tụt xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới./.