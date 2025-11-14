(TBTCO) - Ngày 14/11/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác tỉnh Kanagawa, Nhật Bản do Thống đốc Kuroiwa Yuji làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về các cơ hội mở rộng kinh doanh và thúc đẩy đầu tư giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thông tin về hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển vững chắc, trong đó hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kuroiwa Yuji. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, hợp tác địa phương được coi là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân… Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản có hơn 108 cặp hợp tác địa phương đang hợp tác hiệu quả.

Bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Kanagawa và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Trong đó, tỉnh Kanagawa đã có Thỏa thuận hợp tác (MOU) với Bộ Tài chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây) từ năm 2014. Trong thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các địa phương của Việt Nam và Kanagawa.

Bộ trưởng mong muốn Thống đốc Kuroiwa Yuji tiếp tục quan tâm thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa và Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực tri thức, nhân lực chất lượng cao...

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Chính quyền tỉnh Kanagawa và Thống đốc Kuroiwa Yuji tiếp tục quan tâm một số nội dung hợp tác, bao gồm tiếp tục thúc đẩy hợp tác với địa phương và các bộ, ngành Việt Nam thông qua các dự án hợp tác cụ thể, thực chất; tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ… và các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn…

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, đào tạo về nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Kanagawa và của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp cảng biển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh Kanagawa đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Thống đốc Kuroiwa Yuji trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng về nội dung thúc đẩy hợp tác song phương. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, Thống đốc Kuroiwa Yuji cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính dành thời gian tiếp và cùng trao đổi các cơ hội mở rộng kinh doanh, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Thay mặt đoàn công tác, Thống đốc Kuroiwa Yuji giới thiệu về hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa, đề cập tới các nội dung liên quan tới mở rộng cơ hội kinh doanh và thúc đẩy đầu tư giữa các doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa với Việt Nam.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, hiện có 32 doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đang đầu tư tại Việt Nam, cho thấy vị thế và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. Thống đốc Kuroiwa Yuji kỳ vọng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.