Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth

(TBTCO) - Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm sáng rực rỡ nhất tại khu vực châu Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thu nhập bình quân tăng trưởng bứt phá đi cùng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã tạo nên một xu hướng thịnh vượng mới về quản lý tài sản. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng ấn tượng đó là một nghịch lý đáng suy ngẫm: trong khi tài sản tài chính của người Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, thì hệ sinh thái dịch vụ quản lý tài sản - trục xương sống đóng vai trò bảo toàn và phát triển khối tài sản ấy - lại chưa phát triển tương xứng.

Nhiều chuyên gia gọi đây là khoảng trống đáng lo ngại của thị trường quản lý tài sản (wealth management) tại Việt Nam: dư thừa tiềm năng nhưng thiếu hụt các nền tảng dịch vụ có chiều sâu đi cùng sự đồng hành của các chuyên gia tài chính. Sự ra mắt của eWealth - nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt do Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt phát triển – xuất hiện chính vào điểm giao thời đặc biệt này, như một lời giải hoàn chỉnh cho bài toán của thế hệ nhà đầu tư mới.

Xu hướng Hybrid Wealth: khi Việt Nam bắt nhịp quỹ đạo toàn cầu

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, tốc độ tích lũy tài sản cá nhân tại Việt Nam liên tục được đẩy nhanh và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu Châu Á. Bức tranh này gợi nhớ tới giai đoạn đầu của những kỷ nguyên vàng về tăng trưởng tài sản tại Singapore, Thái Lan và đặc biệt là Trung Quốc từ đầu Thế kỷ 21, khi ngành quản lý tài sản đã chuyển mình mạnh mẽ từ dịch vụ ngách (niche market) trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính. Các chỉ dấu tương đồng dễ nhìn thấy như tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, nỗ lực kiến tạo của Nhà nước trong việc minh bạch hóa thị trường tài chính, và các bước nhẩy đột phá về giải pháp công nghệ.

Ông Ngô Nhật Minh - Phó Tổng giám đốc TVS chia sẻ trong buổi giới thiệu nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth do Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý Qũy Thiên Việt (TVAM) phát triển rằng: “Tôi tin Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng rất ấn tượng về giá trị tài sản tài chính cá nhân".

"Thứ nhất, chúng ta đang thấy tốc độ tích lũy tài sản đầu tư tài chính thường tăng mạnh trong những chu kỳ tăng trưởng bứt phá của nền kinh tế, như quan sát thực tế tại Trung Quốc từ sau những năm 2000, giá trị tài sản tài chính cá nhân (PFA) trên đầu người đã tăng trung bình trên 20%/năm liên tục trong khoảng 20 năm. Điều này được lý giải bởi quy luật kinh tế chung: khi thu nhập trung bình của người dân vượt qua mức nhu cầu chi tiêu thiết yếu, phần vốn thặng dư sẽ được đẩy mạnh vào các kênh đầu tư tài chính" - ông Minh phân tích.

Ông Ngô Nhật Minh, Phó Tổng giám đốc TVS

"Thứ hai, những bước tiến đột phá về giải pháp công nghệ cùng thói quen sử dụng sản phẩm công nghệ của phần lớn dân số sẽ là động lực phổ cập và thúc đẩy mảng Dịch vụ số về Quản lý tài sản trở thành một trong những mảng tăng trưởng quan trọng nhất trong Nền kinh tế số của Việt Nam. Thứ ba, những nỗ lực kiến tạo của Nhà nước trong việc thúc đẩy mạnh mẽ sự minh bạch hóa thị trường và tạo điều kiện cho sự đa dạng hóa các sản phẩm tài chính sẽ tạo nền móng vững chắc cho thị trường phát triển bền vững hơn” - ông Minh chia sẻ thêm.

Dù đi sau, nhưng thị trường quản lý tài sản ở Việt Nam có những khác biệt đáng kể để tạo nên lợi thế riêng. "Đầu tiên là độ chín về Công nghệ và AI - “Việc ngành tài chính đã đạt tới điểm chín về công nghệ, cùng với những bước tiến đột phá gần đây của Gen AI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh) đã giúp chúng tôi phát triển các nền tảng tài chính và công nghệ thuận tiện hơn nhiều so với thập kỷ trước. Điều này cho phép chúng tôi bỏ qua giai đoạn xây dựng ‘dò dẫm’ về sản phẩm mà thiết lập ngay những chuẩn mực trải nghiệm khách hàng cao cấp nhất" - Ông Minh cho biết.

Đây cũng là giai đoạn xuất hiện lớp nhà đầu tư thế hệ mới: trẻ hơn, hiểu biết hơn, có khả năng tiếp cận thông tin tốt hơn, nhưng cũng đòi hỏi dịch vụ chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Dù vậy, tốc độ lớn mạnh của nhóm này lại không song hành với sự phát triển tương xứng của các nền tảng quản lý tài sản trong nước. Hệ sinh thái hiện tại còn phân tán và thiếu một mô hình đủ toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh vi của thị trường.

Nếu làn sóng Wealth Management đầu tiên tại Trung Quốc chủ yếu bùng nổ nhờ các sản phẩm thị trường tiền tệ (Money Market Fund) đơn giản để gửi tiền nhàn rỗi; thì nhà đầu tư Việt Nam hiện nay ngày càng yêu cầu cao hơn. Họ không chỉ cần nơi giữ tiền, họ đòi hỏi các lớp tài sản phức tạp như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và sắp tới là các sản phẩm cấu trúc (Structured Products).

Việt Nam có lợi thế đi sau thị trường nên có thể rút kinh nghiệm từ giai đoạn tăng trưởng nóng của Trung Quốc, nơi nhiều nền tảng digital phát triển nhanh nhưng thiếu quản trị rủi ro, dẫn đến các vấn đề về niềm tin và bền vững sau đó. Do đó, thay vì ưu tiên tăng trưởng người dùng bằng mọi giá, mô hình Hybrid Wealth tại Việt Nam có điều kiện để phát triển thận trọng hơn, cân bằng hơn giữa công nghệ, con người và quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư hiện đại có thói quen và nhu cầu khác biệt

Theo báo cáo PwC “Hybrid Wealth Management: Blending Digital and In-person” (2023), 70% nhà đầu tư toàn cầu muốn dịch vụ kết hợp giữa nền tảng số và chuyên gia tư vấn. Họ mong muốn tự chủ trong quyết định nhưng vẫn cần chuyên môn của tổ chức khi các giao dịch trở nên phức tạp. Hơn 45% nhà đầu tư sẵn sàng rời bỏ đơn vị hiện tại nếu có nền tảng số tốt hơn. Với nhóm HENRYs (High Earners, Not Rich Yet) - tương đồng với phân khúc khách hàng khá giả (affluent) Việt Nam - 80% ưu tiên các nền tảng có phân tích dữ liệu và AI hỗ trợ ra quyết định.

“Con người, với kinh nghiệm, năng lực phân tích và trách nhiệm nghề nghiệp, luôn là nền tảng của mọi quyết định đầu tư. Những năm gần đây, thị trường tài chính có những biến động không ngừng, đòi hỏi nhà đầu tư phải được hỗ trợ bởi thông tin kịp thời, dữ liệu minh bạch và phân tích có chiều sâu. Trong bối cảnh đó, mô hình kết hợp giữa nền tảng số và tư vấn, quản lý đầu tư của đội ngũ chuyên gia được xem là hướng đi phù hợp nhất để nâng cao trải nghiệm và củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư. eWealth hiện thực hóa mô hình này thông qua sự giao thoa đột phá giữa công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia dày dạn, góp phần thiết lập một chuẩn mực mới giúp nhà đầu tư chủ động và tự tin hơn trong hành trình gây dựng gia sản” - ông Trần Vinh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Thiên Việt (TVAM).

Việt Nam đang lặp lại quỹ đạo này với tốc độ rất nhanh. Khi tài sản tài chính tăng, nhà đầu tư có nhu cầu: (1) một nơi duy nhất để tập trung theo dõi và vận hành quản lý tài sản; (2) công cụ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu; (3) AI hỗ trợ thông minh 24/7; (4) quyền lợi được nhận tư vấn chuyên gia và (5) lựa chọn ủy thác cho chuyên gia khi cần, tất cả để hướng đến một trải nghiệm đầu tư minh bạch, đơn giản, hiệu quả và an tâm. Đây là những nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ bởi đa số các nền tảng thuần công nghệ hiện tại hoặc các nền tảng dịch vụ truyền thống.

Sự phát triển mạnh của các cộng đồng đầu tư, video tài chính và diễn đàn trực tuyến cho thấy nhà đầu tư Việt Nam trở nên chủ động hơn bao giờ hết trong việc tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, chính sự “tự chủ thông tin” này lại làm lộ rõ một khoảng trống: phần lớn thông tin họ sử dụng không đủ chiều sâu, thiếu chuẩn mực phân tích và dễ bị ảnh hưởng bởi tin đồn hoặc cảm xúc thị trường. Nhà đầu tư có thể truy cập tin tức theo thời gian thực, nhưng lại thiếu các nền tảng phân tích doanh nghiệp, ngành nghề và dữ liệu chuyên sâu - những yếu tố vốn là nền tảng để quản lý tài sản hiệu quả tại các thị trường phát triển.

Khoảng trống trở nên rõ ràng hơn khi quan sát cấu trúc thị trường hiện nay. Các định chế tài chính truyền thống có kinh nghiệm lâu năm nhưng hầu như chỉ cung cấp dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng tổ chức hoặc cá nhân có tài sản lớn. Đa số nền tảng giao dịch chứng khoán có hệ sinh thái rộng nhưng lại cung cấp danh mục sản phẩm rời rạc và thiếu một hành trình quản lý tài sản thống nhất. Trong khi đó, các nền tảng thuần công nghệ tuy thu hút người dùng nhanh nhưng thường thiếu chiều sâu phân tích và vắng bóng các chuyên gia tài chính đồng hành cùng các nhóm nhà đầu tư. Thị trường hiện tại vì vậy tồn tại một khoảng trống dịch vụ cho nhóm các nhà đầu tư khá giả (affluent): chưa có nền tảng “all-in-one” nào có thể kết nối phân tích - tư vấn - sản phẩm đầu tư - theo dõi tài sản trong một trải nghiệm liền mạch.

Sự xuất hiện của eWealth - diễn ra đúng vào thời điểm thị trường cần một mô hình hybrid wealth theo chuẩn quốc tế. Đây là mô hình được ưa chuộng tại Mỹ, châu Âu và châu Á: kết hợp năng lực phân tích dữ liệu, công nghệ AI và sự đồng hành của chuyên gia tài chính. TVS định vị eWealth là nền tảng quản lý tài sản số xây dựng toàn bộ hành trình đầu tư trong một nền tảng duy nhất, nơi nhà đầu tư có thể học, phân tích, ra quyết định và theo dõi tài sản của mình mà không phải chuyển đổi qua nhiều hệ thống khác nhau.

Hybrid Wealth Management – Sự kết hợp hoàn hảo giữa chuyên gia và công nghệ

Điểm đáng chú ý nhất của eWealth nằm ở cấu trúc tích hợp sáu trụ cột vững chắc: Lõi dữ liệu chuyên sâu về thị trường tài chính Việt Nam; Hệ công cụ phân tích thông minh về doanh nghiệp; Hệ thống báo cáo và vận hành tổng quan tài sản cá nhân; Trợ lý Trí tuệ nhân tạo chuyên biệt (TIK AI Advisor) hỗ trợ nhà đầu tư 24/7 trong việc theo dõi tình hình thị trường, phân tích và tìm kiếm cơ hội đầu tư; Dịch vụ tư vấn đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính và đặc biệt là Dịch vụ ủy thác đầu tư được vận hành bởi các chuyên gia quản lý danh mục (Portfolio Manager) và hệ thống chiến thuật định lượng (Quantitative Algorithm) do TVS phát triển.

Việc thành công tích hợp toàn bộ các mảnh ghép dịch vụ của thị trường vào cùng một nền tảng thống nhất được kỳ vọng giải quyết bài toán khó trong hành trình đầu tư cá nhân: làm sao đem lại trải nghiệm đồng nhất, đơn giản, hiệu quả và an tâm.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc CT Quản lý Qũy Thiên Việt (TVAM)

Đại diện TVAM nhận định thập kỷ tới sẽ là giai đoạn quản lý tài sản (wealth management) trở thành một ngành dịch vụ tài chính cốt lõi của Việt Nam, tương tự sự phát triển của các dịch vụ chứng khoán trong giai đoạn 2005 - 2015. Trong giai đoạn tới, công nghệ sẽ đóng vai trò không thể thiếu, nhưng yếu tố con người - đặc biệt năng lực của các chuyên gia tư vấn và quản lý tài sản - vẫn là nền tảng để xây dựng niềm tin với nhà đầu tư hiện đại.

Việt Nam được dự báo bước vào thập kỷ vàng của quản lý tài sản, nơi dòng tiền đầu tư tích sản của cá nhân sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho thị trường tài chính. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh, nhóm dẫn đầu sẽ không phải là tổ chức sở hữu nhiều sản phẩm nhất, mà là tổ chức xây dựng được niềm tin của tầng lớp trung lưu và khá giả (affluent) - phân khúc khách hàng quyết định cấu trúc dịch vụ của ngành vào năm 2030. Được xây dựng với mô hình hybrid wealth kết hợp giữa công nghệ và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, eWealth được kỳ vọng sẽ hình thành một chuẩn mực mới cho ngành quản lý tài sản trong nước./.