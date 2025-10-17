Ngày 17/10: Giá gạo trong nước và xuất khẩu ổn định, lúa tươi chững giá

Giá gạo trong nước và xuất khẩu hôm nay (17/10) ổn định, lúa tươi chững giá. Theo đó, giá lúa IR 50404 dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg….

Giá lúa tươi hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 hôm nay dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với hôm qua.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương, nhu cầu mua lúa yếu do nhu cầu gạo đầu ra chậm, giá tương ít biến động. Tai Đồng Tháp, giao dịch mua mới chậm, đầu ra yếu, thương lái vẫn ngưng mua nhiều. Tại Vĩnh Long, nguồn lúa thu hoạch ít, thương lái mua ít lại, giá vững

Tại An Giang, Cần Thơ, thị trường lúa vẫn đang trong trạng thái ngưng trễ, thương lái ít mua, giá lúa chững. Tại Tây Ninh, giao dịch lúa chậm, sức mua yếu, giá lúa chững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 435 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 310 - 314 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn./.