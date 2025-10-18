Ngày 18/10: Giá cà phê trong nước tăng cao, hồ tiêu ngược chiều giảm

Sáng nay, trên thị trường thế giới, giá cà phê, hồ tiêu biến động nhẹ. Trong nước, giá cà phê tăng mạnh, trong khi giá hồ tiêu ngược chiều giảm.

Sáng 18/10, giá cà phê đồng loạt tăng từ 800 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm

Giá cà phê

Thị trường trong nước: Tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận sự tăng giá so với hôm qua. Giá cà phê đồng loạt tăng từ 800 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện giá trung bình đạt 114.400 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang là 114.500 đồng/kg, tăng 800 đồng so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là nơi có giá cà phê cao nhất trên cả nước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang được thu mua ở mức 115.000 đồng/kg, tăng 800 đồng so với ngày hôm qua.

Thị trường thế giới: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30p sáng (18/10/2025), giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới biến động trái chiều với phiên trước.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 giảm 62 USD/tấn, ở mức 4552 USD/tấn. Kỳ giao tháng 1/2026 giảm 46 USD/tấn, ở mức 4478 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 3,65 US cent/pound, ở mức 397,45 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3/2026 tăng 2,2 US cent/pound, ở mức 371,15 US cent/pound.

Còn tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 473,5 US cent/pound, giảm 0,67%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 xuống mức 464,35 US cent/pound, giảm 0,44% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,32% (1,45 US cent/pound), đạt mức 453,7 US cent/pound.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước: Ít ghi nhận biến động so với với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 144.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua với mức 147.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Lâm Đồng, giá tiêu được thu mua với mức 147.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua..

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Còn tại khu vực tỉnh Đồng Nai giá tiêu được thu mua với mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 18/10, thị trường hồ tiêu xuất khẩu ghi nhận sự biến động nhẹ từ thị trường tiêu Indonesia. Trong khi các thị trường khác ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0,07% đạt 7.228 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,06%, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.