Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Hải quan

(TBTCO) - Sáng 15/10/2025, Cục Hải quan tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan công bố Quyết định số 3466/QĐ-BTC ngày 13/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan kể từ ngày 15/10/2025.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan. Ảnh: CHQ

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã trao Quyết định, gắn cấp hiệu và chúc mừng ông Nguyễn Thành Hưng.

Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục Hải quan, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chúc mừng ông Nguyễn Thành Hưng được tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Thành Hưng sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, đưa ngành Hải quan phát triển vững mạnh.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng, ngành Hải quan cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tuân thủ pháp luật; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các cam kết quốc tế. Hải quan phải vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị Cục Hải quan tập trung xây dựng khối đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hiện đại hóa Hải quan, hướng tới mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia; phát triển đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực quản lý Hải quan.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Hưng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Cục Hải quan. Đồng thời, ông Hưng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy truyền thống của đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Cục Hải quan nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.