Ngày 17/10: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo cao ở mức 147.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (17/10) đồng loạt tăng 700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện giá trung bình đạt 114.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ít ghi nhận biến động.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê hiện ở mức 114.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua. Giá cà phê đồng loạt tăng 700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện giá trung bình đạt 114.400 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang là 113.700 đồng/kg, tăng 700 đồng so với ngày hôm qua; tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, sau khi tăng 700 đồng/kg. Đây là nơi có giá cà phê cao nhất trên cả nước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang được thu mua ở mức 114.200 đồng/kg, tăng 700 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4614 USD/tấn, tăng 1,59% (72 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,59% (71 USD/tấn), lên mức 4524 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,27%, xuống còn 393,8 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 lại tăng nhẹ 0,23% (0,75 US cent/pound) lên mức 331,85 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 472,0 US cent/pound, giảm 0,07%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 xuống mức 463,35 US cent/pound, giảm 0,47% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,08% (0,35 US cent/pound), đạt mức 452,25 US cent/pound.

Giá tiêu hiện ở mức 144.500 - 147.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay ít ghi nhận biến động so với với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 144.500 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 147.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 144.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai tăng nhẹ 1000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ từ thị trường tiêu Indonesia. Trong khi các thị trường khác ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0,01% đạt 7.233 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,02%, đạt 10.091 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.500 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.