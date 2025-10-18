Ngày 18/10: Giá dầu tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần, hướng tới mức giảm gần 3% do triển vọng nguồn cung toàn cầu bất ổn và những tín hiệu mới trong quan hệ Mỹ - Nga. Trong nước, giá ổn định tại mức được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/10.

Sáng 18/10, giá dầu Brent ở mốc 61,03 USD/thùng

Thị trường thế giới

Tại thời đểm 04h30 ngày 18/10, ghi nhận trên Oilprice giá dầu Brent ở mốc 61,03 USD/thùng, giảm 0,05% (tương đương giảm 0,03 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, giảm 0,50% (tương đương giảm 0,31 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm trong phiên cuối tuần, hướng tới mức giảm gần 3% do triển vọng nguồn cung toàn cầu bất ổn và những tín hiệu mới trong quan hệ Mỹ - Nga. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo dư cung dầu mỏ có thể gia tăng trong năm 2026, trong khi sản lượng của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục.

Sau khi có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" hôm 16-10, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới về cuộc chiến ở Ukraine, đây là một bước đi bất ngờ trong bối cảnh Moscow lo ngại về khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Cuộc gặp có thể diễn ra trong hai tuần tới tại Budapest.

Diễn biến này trùng thời điểm khi Tổng thống Ukraine dự kiến tới Nhà Trắng vào ngày 17-10 để thúc đẩy gói hỗ trợ quân sự mới, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga.

“Chúng ta vừa chứng kiến một thỏa thuận hòa bình hiếm có ở Trung Đông, Iran đã bị vô hiệu hóa, và giờ đến lượt Ukraine, một loạt rủi ro lớn đã được loại bỏ khỏi thị trường”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Đà giảm giá dầu trong tuần này cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng sụt giảm. “Điều này khiến niềm tin thị trường bị phá vỡ”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành tại Onyx Capital Group nhận định.

Thêm vào đó, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 16-10 cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng, lên 423,8 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 288.000 thùng của các nhà phân tích.

Mức tăng tồn kho này chủ yếu do công suất lọc dầu giảm khi các nhà máy bước vào giai đoạn bảo dưỡng mùa thu. Dữ liệu cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên mức 13,636 triệu thùng/ngày - mức cao kỷ lục mới.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu đang ở giai đoạn nhạy cảm, chịu tác động đồng thời của chính trị, thương mại và nguồn cung, những yếu tố có thể định hình xu hướng giá trong thời gian tới.

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu sáng 18/10 vẫn giữ tại mức được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/10.

Cụ thể: Giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.226 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.903 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, giá bán 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, giá bán 18.406 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, giá bán 14.371 đồng/kg./.