Ngày 6/12: Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong hai tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (6/12) tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và lo ngại bất ổn địa chính trị làm gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,91 USD/thùng, tăng 1,03%; giá dầu WTI ở mốc 60,31 USD/thùng, tăng 1,07%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng cao. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 6/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,91 USD/thùng, tăng 1,03% (tương đương tăng 0,65 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,31 USD/thùng, tăng 1,07% (tương đương tăng 0,64 USD/thùng).

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch hôm nay, lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, cùng với những bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela. Diễn biến này đưa cả hai loại dầu chuẩn tiến tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/11, với Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Trên phương diện nguồn cung, nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến những diễn biến tại Nga và Venezuela, hai thành viên OPEC+ đang chịu trừng phạt. Các cuộc trao đổi giữa Washington và Moscow liên quan đến tình hình Ukraine không mang lại đột phá, qua đó góp phần nâng đỡ giá dầu.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang cân nhắc thay thế cơ chế trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm toàn diện đối với dịch vụ hàng hải, biện pháp nhằm siết chặt nguồn thu của Moscow. Nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng trong tương lai, Nga - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới có thể tăng nguồn cung ra thị trường toàn cầu./.