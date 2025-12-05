(TBTCO) - Để chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm Tết Dương lịch và Tết nguyên đán 2026, đến nay đã có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội và các tỉnh, tham gia Chương trình để đưa hàng bình ổn phục vụ nhân dân thông qua 10.700 điểm bán.

Chiều ngày 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp đã thông tin về công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ động dự trữ hàng hóa tăng từ 10%-20% phục vụ Tết

Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, để chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm Tết Dương lịch và Tết nguyên đán 2026, Sở Công thương đã triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham gia.

Đến nay đã có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội và các tỉnh, tham gia Chương trình để đưa hàng bình ổn phục vụ nhân dân thông qua 10.700 điểm bán, trong đó có 131 siêu thị; 6.093 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh; 245 điểm bán tại các chợ.

Sở cũng xác định lượng và khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ đó đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng và tổ chức kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo phục vụ nhân dân.

Theo ông Hiệp, dự kiến lượng hàng hóa doanh nghiệp cần chuẩn bị cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 (tính cho 3 tháng trước, trong và sau Tết) gồm: gạo khoảng 301 nghìn tấn; thịt lợn khoảng 60 nghìn tấn; thịt bò khoảng 16 nghìn tấn; thủy hải sản khoảng 16,7 nghìn tấn; rau, củ khoảng 334 nghìn tấn...

Khả năng cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn: Gạo khoảng 150,9 nghìn tấn (đáp ứng 50,1%); thịt lợn khoảng 65,6 nghìn tấn (đáp ứng 109 %); rau, củ khoảng 186 nghìn tấn (đáp ứng 55,7%)...

Sở Công thương đã định hướng các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng từ 10% - 20% so với các tháng trong năm để tổ chức bán ra thị trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt hàng hoặc tình trạng tồn kho hàng hóa sau Tết. Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp cần bám sát về tình hình nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, trường hợp xảy ra biến động về nguồn cung đối với một mặt hàng, cần có phương án về mặt hàng thay thế, đảm bảo.

Siết kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tăng giá đột biến

Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung hàng hóa, Sở Công thương xác định công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm bẩn và bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các tháng cuối năm - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao và nguy cơ gian lận thương mại gia tăng.

Từ giữa quý IV/2025, Sở Công thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội quyết liệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ theo Chỉ thị 13/CT-TTg, Công điện 72/CĐ-TTg và 82/CĐ-TTg.

Ngày 26/11/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-QLTT kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các tháng cuối năm 2025, dịp Tết Dương lịch 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ Hội Xuân 2026 trên địa bàn TP. Hà Nội...

Hà Nội chủ động nguồn cung, ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: TL

11 tháng năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thực hiện 4.898 vụ kiểm tra; đã xử lý 4.701 vụ. Tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 71,2 tỷ đồng; số tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 13,4 tỷ đồng; số tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 15,2 tỷ đồng; số tiền nộp phạt khác và số tiền lãi đã nộp hơn 1,2 tỷ đồng. Trị giá hàng tịch thu hơn 21,2 tỷ đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 61 tỷ đồng.

Nhấn mạnh giải pháp triển khai từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Sở Công thương cho biết, Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia các các hoạt động xúc tiến thương mại tết dương lịch: Lễ Hội mua sắm (từ 25 - 28/12); Hội chợ xúc tiến thương mại hàng tiêu dùng và sản phẩm đặc sản, gắn kết quảng bá văn hóa, du lịch địa phương 2026 (25 - 28/12/2025); các hoạt động xúc tiến thương mại tết Bính Ngọ...

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị sản xuất mặt hàng phục vụ tết xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý đáp ứng nhu cầu trong dịp tết; các đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu có kế hoạch khai thác nguồn hàng hợp lý, tổ chức các điểm bán hàng đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường dịp Tết Dương lịch và dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 để kịp thời điều tiết cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá đột biến.

Đáng chú ý, Sở Công thương chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường tập trung vào các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng cấm như pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực...;

Chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm đông lạnh, thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp; hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng; hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao, giá trị lớn và các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: Quần áo, giày dép, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả,...

Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp lễ, tết để gây bất ổn thị trường, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.