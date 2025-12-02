Ngày 2/12: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1%

Giá dầu thế giới hôm nay (2/12) tăng nhẹ nhờ nhu cầu phục hồi và một số gián đoạn kỹ thuật tại tuyến vận chuyển dầu quốc tế. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,00 USD/thùng, tăng 0,99%; giá dầu WTI ở mốc 59,17 USD/thùng, tăng 1,06%.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,00 USD/thùng, tăng 0,99% (tương đương tăng 0,62 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,17 USD/thùng, tăng 1,06% (tương đương tăng 0,62 USD/thùng).

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực Biển Đen, việc Mỹ tạm thời đóng vùng trời Venezuela và quyết định của OPEC giữ nguyên mức sản lượng trong quý I/2026.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, các vụ tấn công vào đội tàu vận chuyển dầu cùng với cam kết duy trì sản lượng của OPEC đã tạo thêm động lực cho thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn duy trì đà tăng.

Caspian Pipeline Consortium (CPC), đơn vị đảm nhiệm khoảng 1% nguồn cung dầu thế giới, cho biết một trong ba phao neo tại cảng Novorossiysk bị hư hại và tạm ngừng vận hành. Tuy nhiên, Chevron - cổ đông của CPC khẳng định hoạt động bốc dỡ vẫn tiếp tục, với hai phao neo vẫn được sử dụng như thông lệ và một phao dự phòng. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho rằng sự cố tại cảng xuất khẩu này là yếu tố góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Song song đó, OPEC và các nước đối tác đã thống nhất tạm thời giữ nguyên sản lượng từ đầu tháng 11, góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ dư cung. Chuyên gia phân tích Anh Pham của LSEG nhận định động thái này giúp ổn định kỳ vọng thị trường, nhất là khi câu chuyện dư cung đã chi phối tâm lý giao dịch trong thời gian dài./.