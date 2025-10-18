Mở ra cơ hội lớn cho ngành quỹ phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa

(TBTCO) - Với các các cơ hội lớn đang mở ra trên thị trường, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, đại lý phân phối và các thành viên lập quỹ, thị trường quỹ Việt Nam nói chung và dịch vụ quỹ của VSDC nói riêng sẽ ngày càng phát triển bền vững, minh bạch, góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của thị trường vốn quốc gia.

Sáng này 18/10/2025, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bà Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC; bà Tạ Thanh Bình – Tổng Giám đốc VSDC; đại diện lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX) và các Công ty con; và đại diện lãnh đạo các đối tác, khách hàng là các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, đại lý phân phối và các thành viên lập quỹ sử dụng dịch vụ quỹ của VSDC.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ 2025.

Đóng góp quan trọng trong hai dấu ấn nổi bật của thị trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói riêng. Năm 2025 cũng là năm TTCK Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó nổi bật là Hệ thống Công nghệ thông tin mới cho thị trường (KRX) chính thức vận hành và FTSE Russell công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Trong thành công chung này, VSDC cũng đã đồng hành và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo VSDC cho rằng, Hệ thống KRX vào hoạt động tháng 5/2025 là một bước tiến mang tính nền tảng, giúp hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, lưu ký của toàn thị trường, trong đó có dịch vụ cho các quỹ ETF. VSDC đã ban hành Quy chế mới về giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF thay thế cho Quy chế trước đây để phù hợp với chức năng của hệ thống.

Đáng chú ý, ngày 8/10/2025 vừa qua đã đánh dấu một mốc quan trọng cho TTCK Việt Nam khi được FTSE tuyên bố đáp ứng đủ điều kiện nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. “Việc thị trường được nâng hạng đồng thời đưa ra cơ hội và thách thức cho các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, đại lý phân phối và thành viên lập quỹ và VSDC, chúng ta phải nỗ lực cái tiến hoạt động cung cấp dịch vụ để đón được nguồn vốn này” – ông Nguyễn Sơn nói.

“Vừa qua, nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE, VSDC đã nỗ lực và hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi triển khai dịch vụ Non-Frefunding, hiện đang triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) để phấn đấu đưa vào vận hành chính thức trong đầu năm 2027” – Lãnh đạo VSDC thông tin thêm.

Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Mục tiêu đề án đặt ra là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, đại lý phân phối và thành viên lập quỹ với VSDC.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC phát biểu khai mạc.

VSDC đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc cung cấp dịch vụ quỹ. Tính đến ngày 30/9/2025, VSDC đang cung cấp dịch vụ cho 18 quỹ ETF, 4 quỹ đóng, 66 quỹ mở và 7 quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Bên cạnh đó, VSDC cũng đang tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống quỹ mở, một hạng mục trọng tâm trong chiến lược phát triển công nghệ của VSDC. Cho đến nay, VSDC đã hoàn tất giai đoạn xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, tổ chức lấy ý kiến từ các công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát và đại lý phân phối để đảm bảo khi triển khai, hệ thống mới sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế, giải quyết dứt điểm những tồn tại của hệ thống cũ, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành của hệ thống cũng như đáp ứng được quy mô phát triển của thị trường trong ít nhất 5 năm tới.

Tại hội nghị, ông Lưu Trung Dũng – Trưởng ban Ban Quản lý Dịch vụ Quỹ và Chứng quyền có bảo đảm của VSDC cũng đã có phần trình bày Tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026. Theo đó, VSDC đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc cung cấp dịch vụ quỹ. Tính đến ngày 30/9/2025, VSDC đang cung cấp dịch vụ cho 18 quỹ ETF, 4 quỹ đóng, 66 quỹ mở và 7 quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận về Xu hướng công nghệ trong phát triển ngành quỹ tại việt Nam do đại diện VinaCapital trình bày; Tham luận về một số đề xuất phát triển thị trường quỹ mở dưới góc độ đại lý phân phối từ đại diện Digi Invest; và phần giới thiệu Dự án đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup trình bày.

Phát triển ngành quỹ là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cũng đánh giá, tính tới thời điểm này của năm 2025, TTCK Việt Nam đã có nhiều dấu ấn đặc biệt. Bên cạnh việc thị trường có sự tăng trưởng ấn tượng, khi VN-Index tăng 39%, VN30-Index tăng +40% - là một trong những TTCK tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới, thì năm qua, Hệ thống KRX đi vào vận hành và FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nối thứ cấp là 2 thành công nổi bật.

“Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp hiệu quả của nhiều bộ, ngành, tổ chức liên quan, thì đây là thành quả chung từ công sức của toàn ngành Chứng khoán và các thành viên thị trường. Trong thành công chung đó có sự đóng góp rất lớn của VSDC. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo UBCKNN, tôi ghi nhận và biểu dương quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành quả đạt được của Ban lãnh đạo và tập thể VSDC trong thời gian qua”.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chia sẻ thông tin tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, trong thời gian tới, vấn đề thúc đẩy ngành quỹ phát triển là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà Bộ Tài chính và UBCKNN quan tâm. Ngày hôm qua (17/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị "Ngành quỹ trong tiến trình phát triển của TTCK và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam" cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ đối với lĩnh vực này.

Tại hội nghị, Bộ trưởng cũng đã giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng và bày tỏ tin tưởng vào tương lai ngành quỹ đầu tư chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững hơn, tăng cường các nhà đầu tư tổ chức, cải thiện cầu đầu tư, hướng tới cầu đầu tư bền vững, nhằm thu hút hiệu quả hơn dòng vốn gián tiếp ổn định, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Đề án “Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán”, trong đó đã đề ra các mục đích, giải pháp phù hợp với Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, tăng tỷ trọng của nhà đầu tư tổ chức, hướng tới thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững.

Để triển khai thực hiện Đề án, Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị, trong thời gian tới, VSDC và các công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, giám sát, các thành viên thị trường tích cực tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia quỹ, phát triển ngành quỹ, thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đại lý chuyển nhượng để phát triển toàn diện các chức năng của hệ thống, tăng cường tốc độ xử lý, hỗ trợ giao dịch cho các loại sản phẩm đa dạng, mới trong tương lai.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cũng đề nghị các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư nghiên cứu phương án tập trung hóa nhận biết khách hàng thông qua eKYC, kết nối trực tiếp với VSDC để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh việc gia tăng tiếp cận nhà đầu tư, các tổ chức phân phối quỹ cần đề cao chất lượng cung cấp dịch vụ, nâng cao công tác tư vấn khách hàng, cùng nhau xây dựng và thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững./.