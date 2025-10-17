Thúc đẩy ngành quỹ đầu tư chứng khoán phát triển chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Để định hướng chính sách và phát triển ngành quỹ theo hướng đổi mới và hội nhập, thực hiện tốt vai trò kết nối nguồn vốn, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, sáng ngày 17/10/2025, tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng; các đại biểu đến từ: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; UBND TP. Hồ Chí Minh; UBND TP. Đà Nẵng.

Cùng tham dự có bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các công ty quản lý quỹ, văn phòng đại diện các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản, Đại sứ quán Úc, Cơ quan thương mại và đầu tư Chính phủ Úc tại Việt Nam, cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Ngành quỹ đã đóng góp tích cực tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng, ngành quỹ đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đổi mới và hội nhập. Việc thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt để ngành quỹ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối nguồn vốn và phát triển thị trường chứng khoán bền vững, thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Sau gần 40 năm đổi mới, đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội với các chính sách nhất quán trong đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút có hiệu quả nguồn vốn trong nước và quốc tế. Với nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2021 - 2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Trong năm 2025, mặc dù chịu nhiều tác động của tình hình kinh tế thế giới cùng thiên tai gây hậu quả nặng nề, song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển; tăng trưởng GDP quý III năm 2025 ước đạt khoảng 8,23%, tính chung trong 9 tháng ước đạt 7,85%; tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%; CPI bình quân 9 tháng ước kiểm soát ở mức trên 3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý sau tăng cao hơn quý trước. Thu hút FDI trong 9 tháng đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%; vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%.

Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia…tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong bức tranh toàn cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho tăng trưởng kinh tế, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 394,3 nghìn tỷ đồng. Thị trường chứng khoán hoạt động sôi động với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 78,5% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt 22,3% GDP. Từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39% so với bình quân năm trước; trên thị trường trái phiếu tăng 27,7%. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18,8 nghìn tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48 nghìn tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

“Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia…tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển” – Bộ trưởng cho hay.

Phát triển ngành quỹ đầu tư chuyên nghiệp hơn

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, vừa qua, ngày 8/10, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Nâng hạng là cơ hội tăng chất cho thị trường chứng khoán "Thị trường chứng khoán được nâng hạng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng, bền vững" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

“Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt có sự đồng hành của các tổ chức vận hành thị trường, thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của tổ chức xếp hạng FTSE, các định chế đầu tư toàn cầu; và quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Bộ Tài chính, UBCKNN trong việc triển khai một chương trình cải cách toàn diện, nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ cao nhất của quốc tế” – Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh: “Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng, bền vững”.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, thời gian qua, Bộ Tài chính đã rất chủ động tham mưu có những cơ chế, chính sách đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nhiều bộ luật, nghị quyết, đề án quan trọng đã được ngành Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội (như Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán; Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán…) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với chủ trương: phát triển kinh tế tư nhân “cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước” và “huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Phát biểu tuyên bố Khai mạc Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”, Bộ trưởng cho biết: “để những chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ trở thành dòng chảy trong cuộc sống, thiết thực với từng doanh nghiệp, người dân, chúng tôi mong muốn có sự chung sức, đồng lòng, sự đóng góp trí tuệ của các đại biểu tham dự Hội nghị ngày hôm nay”.

“Những ý kiến, đề xuất thiết thực, khả thi của quý vị sẽ giúp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào thị trường. Từ đó, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đặc biệt là dòng vốn ngoại chất lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư sang các ngành nghề có hàm lượng chất lượng cao, giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới” – Bộ trưởng cho hay.

Hội nghị tiếp tục lắng nghe các phần tham luận quan trọng đến từ UBCKNN, các chuyên gia hàng đầu đã gắn bó lâu dài với quá trình phát triển TTCK Việt Nam trong suốt thời gian qua./.