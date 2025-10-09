Dragon Capital nhấn mạnh đây chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hạn. Quỹ đầu tư từ Phần Lan Pyn Elite Fund có niềm tin lớn rằng, chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ được tổ chức MSCI nâng lên nhóm thị trường mới nổi vài năm tới...

Rạng sáng ngày 8/10, FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trong chia sẻ mới đây, ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam, cho rằng Việt Nam đạt được một cột mốc quan trọng khi chính thức được nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

"Công bố nâng hạng chính thức có hiệu lực từ 21/9/2026 sau đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 là một minh chứng cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam có thể vững vàng vượt qua những sóng gió ngắn hạn. Vị thế mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực chung của Chính phủ, các cơ quan quản lý và các bên tham gia thị trường", ông nhận định.

Cũng theo ông Gary Harron, việc gỡ bỏ “mác” thị trường cận biên sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến hành vi và niềm tin của nhà đầu tư, thay đổi quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào.

Ông Gary Harron - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam

"Nhìn xa hơn, chúng tôi được khích lệ trước những kế hoạch của cơ quan hữu quan không chỉ để được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi mà còn đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành quỹ đầu tư chứng khoán trong nước" - đại diện HSBC cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình nâng cao quy mô và năng lực thị trường.

Trong báo cáo gửi rộng rãi đến các nhà đầu tư quốc tế, Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên đến 3,4 tỷ USD đến 10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động sau khi nâng hạng. HSBC hiện đang là ngân hàng lưu ký phục vụ khoảng một nửa nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Không riêng HSBC Việt Nam, nhiều tổ chức ngoại lớn cũng đưa ra nhận định tích cực trước thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Theo ước tính của VinaCapital, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell có thể sẽ bổ sung dòng vốn từ 5-6 tỷ USD cho thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ nâng cao thanh khoản của thị trường mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thị trường vốn Việt Nam.

"Về lâu dài, chúng tôi tin rằng, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, chúng tôi kỳ vọng mức định giá của VN-Index có thể tăng thêm từ 15 - 20% trong vòng 12 - 18 tháng tới". VinaCapital

Sự kiện nâng hạng là sự ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong những năm vừa qua trong việc triển khai toàn diện kế hoạch cải cách đổi mới, bao gồm đầu tư vào hạ tầng công nghệ, giới thiệu các sản phẩm tài chính mới, củng cố khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài.

VinaCapital duy trì sự lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán với kỳ vọng mức định giá của VN-Index có thể tăng thêm từ 15 - 20% trong vòng 12 - 18 tháng tới. Điều này phản ánh triển vọng kinh tế tích cực của Việt Nam, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cùng với khả năng chỉ số VN-Index được định giá lại sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi", đại diện công ty quản lý quỹ này chia sẻ.

Dragon Capital đánh giá đây không chỉ là cột mốc quan trọng ghi nhận thành quả đạt được trong quá trình cải cách quyết liệt và đồng bộ trong nhiều năm qua mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Lần đầu tiên Chính phủ đã công bố một chiến lược toàn diện hướng tới mục tiêu đạt được vị thế thị trường mới nổi bậc cao (FTSE Advanced EM) và thị trường mới nổi theo MSCI (MSCI Emerging) vào năm 2030, đi cùng đó là những cải cách cụ thể và có chiều sâu. Do vậy, Dragon Capital cho rằng thị trường chứng khoán được FTSE nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam.

Đồng quan điểm, Pyn Elite Fund, quỹ đầu tư từ Phần Lan dự báo trong vài năm tới thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ được tổ chức MSCI nâng lên nhóm thị trường mới nổi, tương tự tổ chức xếp hạng FTSE. Cùng đó, việc trái phiếu Chính phủ được nâng lên xếp hạng tín nhiệm “Investment Grade” (IG) trong những năm tới sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về huy động vốn, nhất là đối với các dự án đầu tư công quy mô lớn của Việt Nam.

Đại điện Pyn Elite Fund đánh giá quyết định của FTSE là một tin rất đáng mừng đối với Việt Nam. Trong những năm gần đây, cơ quan quản lý đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm đạt được mục tiêu nâng hạng.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời kích thích tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Pyn Elite Fund cũng dự báo, các quỹ đầu tư cổ phiếu theo dõi chỉ số FTSE sẽ bắt đầu điều chỉnh danh mục và tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong suốt năm 2026./.