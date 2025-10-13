(TBTCO) - Chiều ngày 13/10/2025, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo quy định.

Trong chương trình làm việc buổi chiều ngày 13/10, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn Đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tiếp tục trình bày các tham luận quan trọng về các nhóm vấn đề, lĩnh vực trọng tâm mà dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Các tham luận trình bày đã khái quát hóa được khát vọng, tầm nhìn và hơn hết là trách nhiệm của Đảng bộ Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Chính phủ trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa và hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Đại hội vinh dự được chào đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và định hướng chiến lược cho các hoạt động của Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao và quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá, kiểm điểm toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận dự thảo các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; Đảng bộ đã bám sát tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Đảng bộ Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nỗ lực vượt bậc, "biến nguy thành cơ", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng đến phòng chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, được Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những thời cơ, vận hội mới và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội đã tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận cao, thống nhất tuyệt đối.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội và đặc biệt là ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

"Với những kết quả đạt được nêu trên, chúng ta vui mừng, trân trọng báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp" - đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn đóng góp của các bộ ngành, cơ quan, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các đồng chí đã góp công, góp sức, góp trí tuệ vào thành công của Đại hội.

Để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng; với bản lĩnh, sự tự tin, tự lực, tự cường và tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực bứt phá; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì dân của các đồng chí thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ; đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước./.