(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân.

Sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Minh

Thủ tướng khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy", bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay; Ban Cán sự đảng Chính phủ, các Ban Cán sự đảng các Bộ, ngành và 2 Đảng uỷ Khối và Đảng ủy Chính phủ hiện nay đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó là kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, tham mưu đề xuất các quyết sách có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo góp phần tham mưu xây dựng và thực hiện các quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển các lĩnh vực trụ cột, then chốt trong kỷ nguyên mới.

"Có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Những vấn đề thảo luận trọng tâm

Trên cơ sở báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 trong các văn kiện Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Trong đó, cần phân tích rõ thực trạng tình hình có gì mới, nổi lên? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Những thành tích đạt được phải chăng là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị? Bài học kinh nghiệm rút ra là gì trong quá trình lãnh đạo, điều hành? Phải chăng là nhờ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc? Hay do Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả? Hoặc bài học thực tiễn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính?...

Đoàn đại biểu Bộ Tài chính tham dự đại hội. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, song cũng đứng trước yêu cầu rất cao về sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". Trong đó, "Đoàn kết, kỷ cương" là cơ sở, nền tảng - "Dân chủ, đổi mới" là nguyên tắc, phương pháp - "Đột phá, phát triển" là mục tiêu, yêu cầu - "Gần dân, vì dân" là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; thì chì bàn làm, không bàn lùi".

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội đi sâu phân tích, dự báo bối cảnh tình hình và cho thêm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, theo Thủ tướng, câu hỏi lớn đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc đột phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, về công tác xây dựng Đảng, cần phải làm gì để bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ? Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài? Nhiệm vụ, giải pháp gì để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả?...

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần có giải pháp đột phá gì để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm? Phải chăng cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn? Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần có biện pháp, cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt gì để đạt mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tạo môi trường hoà bình, hợp tác, phát triển? Làm thế nào để phát triển hài hoà giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"?...

Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về 17 điểm mới so với Hội nghị Trung ương 12 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.