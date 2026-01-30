Đa dạng hóa sản phẩm ngành quỹ để thu hút dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Thông tư số 136/2025/TT-BTC lần đầu đưa quỹ thị trường tiền tệ và quỹ trái phiếu hạ tầng vào khung pháp lý chính thức, tạo nền tảng quan trọng để ngành quỹ đa dạng hóa sản phẩm, tiệm cận thông lệ quốc tế và thu hút dòng vốn dài hạn.

Thêm quỹ IPO

Năm 2025 tiếp tục là một năm khá sôi động với ngành quỹ. Nhiều quỹ mở thực hiện thành công các đợt chào bán ra công chúng (IPO), thu hút thêm dòng vốn mới từ thị trường. Gần nhất, Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt Lighthouse (LHFCF) vừa hoàn tất đợt IPO vào giữa tháng 1/2026 với giá trị huy động gần 51,8 tỷ đồng. Tại đợt phát hành này, quỹ thu hút 163 nhà đầu tư, mua gần 5,18 triệu chứng chỉ quỹ, trong đó có một nhà đầu tư tổ chức đăng ký tới 5 triệu đơn vị.

Cũng lập mới quỹ trái phiếu, UOB Asset Management (Việt Nam) đang chào bán ra công chúng Quỹ đầu tư trái phiếu United thu nhập ổn định (USIF). Đợt phát hành kéo dài hơn 2 tháng, khởi động đăng ký mua từ ngày 12/12/2025 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 3/2026. Đây là quỹ mở thứ ba của UOB Asset Management Việt Nam, bổ sung vào mảnh ghép còn thiếu sau khi công ty đã có quỹ cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) và Quỹ cân bằng United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF).

Năm 2025 tiếp tục là một năm khá sôi động với ngành quỹ. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của 3 quỹ cổ phiếu mới, gồm Quỹ đầu tư thịnh vượng Rồng Việt (RVRIF), Quỹ đầu tư cổ phiếu cổ tức tăng trưởng KIM (KDEF) và Quỹ đầu tư kiến tạo tương lai SSI (SSI EF).

Trong đó, RVRIF là quỹ đầu tiên thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM). Phía Chứng khoán Rồng Việt cho biết, mảng quản lý tài sản thông qua công ty con là VDAM dù chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025, nhưng việc IPO thành công quỹ mở đầu tiên là cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho trụ cột kinh doanh này trong dài hạn. Còn với quỹ mới SSI EF, Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đã nâng tổng quỹ mở và ETF trong nước đang quản lý lên 7 quỹ.

Đến ngày 31/12/2025, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) đạt khoảng 11.004,87 đồng, tương ứng mức tăng khoảng 10,05% kể từ ngày thành lập. Chứng chỉ quỹ KDEF cũng tăng hơn 29,16% so với mức giá chào bán 10.000 đồng ban đầu. Dù hiệu suất khiêm tốn hơn nhiều so với mức tăng của VN-Index trong cả năm 2025, mức tăng trưởng 2 con số vẫn là thành tích đáng kể.

Chính sách mở lối cho sản phẩm mới

Bên cạnh việc IPO quỹ mới, năm 2025 còn đánh dấu năm đầu tiên Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD “xuất ngoại” thông qua chứng chỉ lưu ký tại Thái Lan. Quỹ này dựa trên bộ chỉ số VNFIN LEAD, đã được ra mắt từ năm 2020. Đây cũng đang là một trong những ETF có quy mô và thanh khoản tốt trên thị trường.

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM cho biết, việc niêm yết DR ETF VNFIN LEAD tại Thái Lan cùng đối tác là Công ty Chứng khoán Finansia không chỉ nhằm thu hút thêm dòng vốn đầu tư nước ngoài, mà còn góp phần nâng cao mức độ nhận diện của sản phẩm quỹ Việt Nam trên thị trường quốc tế. SSIAM cũng đang làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để đề xuất triển khai các sản phẩm phái sinh mới, nhằm phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Hiệu suất giữa các chiến lược đầu tư có sự chênh lệch đáng kể Dù VN-Index đang tăng trưởng mạnh (41%), song dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến hiệu suất giữa các chiến lược đầu tư có sự chênh lệch đáng kể. Tại báo cáo về Hiệu suất quỹ mở năm 2025, chuyên gia từ Fmarket đánh giá, các quỹ vận hành năng động, linh hoạt phân bổ danh mục ghi nhận mức sinh lời nổi bật, có quỹ vượt 36%, trong khi một số quỹ giá trị kiên trì tích lũy cho chu kỳ dài hạn. Nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục đóng vai trò ổn định danh mục trong bối cảnh biến động.

Theo định hướng chung của ngành tài chính, việc đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư, bộ chỉ số và sản phẩm phù hợp với từng “khẩu vị” rủi ro được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển hệ thống quỹ đầu tư một cách bền vững. Các chính sách mới cũng theo sát định hướng này.

Một bước ngoặt chính sách quan trọng trong năm vừa qua là Thông tư số 136/2025/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành cuối tháng 12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 12/2/2026. Lần đầu tiên, quỹ thị trường tiền tệ và quỹ trái phiếu hạ tầng được đưa vào khung pháp lý chính thức, qua đó hoàn thiện cấu trúc sản phẩm của thị trường vốn Việt Nam theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital đánh giá, đây là một bước tiến tích cực, góp phần hoàn thiện cấu trúc sản phẩm của thị trường vốn Việt Nam theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Đối với quỹ thị trường tiền tệ, CEO VinaCapital dự báo, đây sẽ là sản phẩm có tiềm năng phát triển lớn ở thị trường Việt Nam nhờ đáp ứng nhu cầu về an toàn, thanh khoản cao và hiệu quả sử dụng dòng tiền. Nếu được thiết kế và quản lý chặt chẽ, quỹ thị trường tiền tệ có thể trở thành công cụ hỗ trợ quản lý dòng tiền cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, đồng thời góp phần kết nối hiệu quả hơn giữa hệ thống ngân hàng và thị trường vốn.

Trong khi đó, quỹ trái phiếu hạ tầng mang tính trung và dài hạn, gắn với nhu cầu vốn lớn cho các dự án hạ tầng và phát triển kinh tế trọng điểm. Theo ông Brook Taylor, mức độ phát triển của sản phẩm này trong giai đoạn đầu sẽ phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện và chuẩn hóa khung pháp lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), cùng với việc xác lập rõ vai trò của Nhà nước trong cơ chế chia sẻ rủi ro, kết hợp yêu cầu xếp hạng tín nhiệm đối với chủ đầu tư và trái phiếu phát hành, công bố minh bạch dòng tiền dự án. Song song, thị trường cần phát triển các nhà đầu tư dài hạn như bảo hiểm, quỹ hưu trí và cho phép các định chế này tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu hạ tầng dài hạn.

Từ góc độ nhà phát triển sản phẩm, bà Nguyễn Ngọc Anh chỉ rõ, 2 loại hình quỹ mới này có kỳ hạn đầu tư hoàn toàn khác nhau. Quỹ thị trường tiền tệ có kỳ hạn ngắn, cạnh tranh trực tiếp với tiền gửi ngân hàng, đòi hỏi khả năng nộp - rút tiền nhanh, thanh khoản cao và mức lợi suất kỳ vọng hấp dẫn hơn lãi suất tiết kiệm. Trong khi đó, quỹ trái phiếu hạ tầng phù hợp hơn với mô hình quỹ đóng, hướng tới nhóm nhà đầu tư tổ chức có khả năng gắn bó lâu dài và không đặt nặng yêu cầu thanh khoản ngắn hạn.