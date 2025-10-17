Ngày 17/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á phục hồi sau nhiều phiên giằng co

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (17/10) phục hồi sau nhiều phiên giằng co, được hỗ trợ bởi đà tăng giá dầu và doanh số ô tô cải thiện tại Trung Quốc. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục ổn định, giao dịch quanh 398 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay phục hồi. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tại Trung Quốc su tăng 0,2% (35 Nhân dân tệ) lên mức 14.095 Nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,4% (4,1 Yên) lên mức 307,1 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 11/2025 tăng 1.80 cent/kg, lên 172.20 cent/kg;

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,2% (0,12 Baht) về mức 65,73 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trở lại, được hỗ trợ bởi doanh số tăng trưởng của các dòng xe điện và xe hybrid sạc điện trên toàn cầu.

Trên Sàn giao dịch Osaka, hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 tăng 1,1%, đạt 311,8 Yên/kg (tương đương 2,07 USD).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng giao tháng 1 tăng 0,27% lên 14.895 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.090,64 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất, giao tháng 11/2026 trên SHFE, tăng 0,65% lên 10.895 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 11/2025 được giao dịch ở mức 172 cent Mỹ/kg, tăng 0,9% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới cảnh báo về mưa lớn và lượng mưa tích tụ trong giai đoạn từ ngày 16 đến 21/10, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cao su thiên nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg./.