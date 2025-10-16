(TBTCO) - TCBS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức gồm cổ tức 5% bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 với tổng quy mô phân phối lợi nhuận cho cổ đông ước tính xấp xỉ 5.800 tỷ đồng.

Ngay trước thềm cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 21/10/2025, Công ty đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024. Động thái này khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và cam kết kiên định của TCBS trong việc mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

TCBS lấy ý kiến cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Theo nội dung nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến là 30/10/2025. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức gồm cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu, tương ứng 500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu và cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu thưởng, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông nắm giữ 100.000 cổ phiếu TCX sẽ nhận đồng thời 50 triệu đồng tiền mặt và thêm 20.000 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến hoàn tất chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2026.

Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành sau đợt IPO thành công hồi tháng 9/2025, TCBS dự kiến chi khoảng 1.150 tỷ đồng tiền mặt và phát hành thêm hơn 462 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức, tương đương tăng vốn điều lệ thêm khoảng 4.600 tỷ đồng. Tổng quy mô phân phối lợi nhuận cho cổ đông ước tính xấp xỉ 5.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả đến từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Đến ngày 31/12/2024, lợi nhuận sau thuế để lại luỹ kế xấp xỉ 6.689 tỷ đồng. Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, công ty chứng khoán này đã trình và được cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận không chia cổ tức.

Là cổ đông sở hữu 79,82% vốn TCBS, Techcombank dự kiến sẽ nhận 918 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và gần 369 triệu cổ phiếu TCX phát hành mới từ đợt chi trả cổ tức này. Vài ngày tới, Techcombank - ngân hàng mẹ của TCBS cũng sẽ chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%. Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 7.086 tỷ đồng. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025, duy trì tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) chỉ khoảng 14% – thấp nhất ngành. Công ty tiếp tục đạt hiệu suất sinh lời top đầu trong ngành chứng khoán với tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 15,8% và tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) đạt 7,8%.

Tính đến nay, TCBS có vốn chủ sở hữu trên 42.000 tỷ đồng, dẫn đầu toàn ngành chứng khoán Việt Nam. Nền tảng đầu tư số TCInvest thu hút gần 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng, cùng hệ sinh thái sản phẩm WealthTech toàn diện, giúp TCBS giữ vững vị thế tiên phong trong các mảng kinh doanh cốt lõi: tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và cho vay ký quỹ.

Sau khi niêm yết 2.311.308.021 cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của TCBS ước đạt hơn 108.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD) trong ngày giao dịch đầu tiên./.