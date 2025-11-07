REE nâng vốn REE Energy lên 10.500 tỷ đồng, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng điện

(TBTCO) - Hội đồng quản trị REE đã phê duyệt phương án tăng vốn cho công ty con REE Energy, nâng vốn điều lệ lên 10.500 tỷ đồng.

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã Ck: REE) vừa công bố thông tin về việc tăng vốn cho công ty con trong lĩnh vực năng lượng. Theo đó, Hội đồng quản trị REE đã thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) từ 7.248 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng. Khoản góp thêm 3.252 tỷ đồng này do REE nắm giữ toàn bộ, nhằm củng cố năng lực tài chính cho mảng kinh doanh chủ lực.

REE Energy hiện quản lý danh mục năng lượng trải rộng từ thủy điện, nhiệt điện đến điện gió và điện mặt trời. Doanh nghiệp sở hữu 13 nhà máy thủy điện lớn như Thác Bà, Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Thác Mơ, Mường Hum, cùng nhà máy nhiệt điện Phả Lại và nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của REE cho thấy mảng năng lượng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu. Trong quý, doanh thu đạt 2.552 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; riêng mảng năng lượng đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 25%. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 7.134 tỷ đồng, tăng 18%, và lợi nhuận sau thuế 2.381 tỷ đồng, tăng mạnh 57% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài hoạt động sản xuất, REE còn hưởng lợi từ nguồn thu tài chính và lợi nhuận liên doanh, lần lượt đạt 331 và 606 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn. Với kế hoạch cả năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu 10.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.427 tỷ đồng, REE hiện đã hoàn thành 70% mục tiêu doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của REE đạt 38.266 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu chiếm 63% tổng nguồn vốn. Tổng nợ vay và thuê tài chính hơn 10.000 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn, phù hợp với đặc thù đầu tư hạ tầng năng lượng. Đáng chú ý, REE đang tăng cường đầu tư tài chính với gần 1.200 tỷ đồng rót vào chứng khoán, trong đó vẫn giữ khoản đầu tư chiến lược vào cổ phiếu ngân hàng VIB trị giá 696 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu REE kết phiên ngày 7/11 có giá 64.600 đồng/cổ phiếu, giảm 0,6% so với phiên đầu tháng. Với hơn 541 triệu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của REE hiện đạt 34.991 tỷ đồng./.