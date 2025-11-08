Kinh tế - xã hội 10 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

(TBTCO) - Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, từ đầu năm đến nay, cả hệ thống chính trị nước ta đã kiên định, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng váo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ; cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng trong “bức tranh” tổng quan với việc tổ chức thành công Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5%. Sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt, đổi mới mô hình phát triển, thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần hoàn thành trong 2 tháng cuối năm là rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số nhóm giải pháp, yêu cầu trọng tâm mà các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao thực hiện hơn nữa.

Đó là, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Đồng thời, trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Đặc biệt, tiếp tục thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, khơi thông nguồn lực đầu tư trong nước và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững.

Nhóm giải pháp quan trọng tiếp theo là triển khai quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan, chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ của chính quyền địa phương và phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và vinh danh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tiêu biểu, điển hình; tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.