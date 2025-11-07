(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ qua doanh thu hay sản phẩm mới, mà bằng thước đo quan trọng nhất: chi trả quyền lợi cho khách hàng. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã nỗ lực số hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm đảm bảo nhanh nhất, minh bạch nhất, khẳng định năng lực tài chính vững vàng cùng nỗ lực phục vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.