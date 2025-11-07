|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,464
|14,842
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,464
|14,843
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,433
|1,458
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,433
|1,459
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,418
|1,448
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|138,866
|143,366
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|101,261
|108,761
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|91,124
|98,624
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|80,987
|88,487
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|77,077
|84,577
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|53,038
|60,538
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,464
|1,484