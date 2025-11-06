(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) trong 10 tháng, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng giá trị đăng ký đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2025 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,68 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 7,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 671,9 triệu USD, chiếm 3,2%.

Việt Nam thu hút hơn 31,5 tỷ USD từ vốn FDI trong 10 tháng. Ảnh minh họa

Cục Thống kê cho biết, trong tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam, vốn đăng ký cấp mới có 3.321 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,07 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký.

Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,97 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 19,5%; các ngành còn lại đạt 3,35 tỷ USD, chiếm 23,8%.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 1.206 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,11 tỷ USD, tăng 45 % so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,37 tỷ USD, chiếm 62,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 20,3%; các ngành còn lại đạt 4,49 tỷ USD, chiếm 17,2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.918 lượt với tổng giá trị góp vốn 5,34 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,86 tỷ USD, chiếm 34,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 20,8%; ngành còn lại 2,37 tỷ USD, chiếm 44,3%.

Trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc 3,21 tỷ USD, chiếm 22,8%. Theo sau là Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 1,38 tỷ USD, chiếm 9,8%; Nhật Bản 1,17 tỷ USD, chiếm 8,3%....

Về địa bàn đầu tư, số liệu của Cục Thống kê cho thấy, Bắc Ninh hiện đang là địa phương dẫn đầu về thu hút dòng vốn FDI cấp mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 1,7 tỷ USD. Đứng thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn FDI cấp mới đạt trên 1,6 tỷ USD. Theo sau là Hải Phòng, với tổng vốn FDI cấp mới đạt gần 1,4 tỷ USD…/.