Ngày 5/11: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sụt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bất ngờ tăng vọt từ 2.000 - 2.600 đồng/kg. Hiện giá dao động trong khoảng 118.200 - 119.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu sụt giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng vọt từ 2.000 - 2.600 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bất ngờ tăng vọt

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên biến động mạnh so với ngày hôm qua, bất ngờ tăng vọt từ 2.000 - 2.600 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 118.200 - 119.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 119.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng vọt 2.600 đồng/kg, đạt 118.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 118.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng nhẹ trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 17 USD/tấn, đạt mức 4.700 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng tăng 64 USD/tấn, lên mức 4.679 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 6,05 cent/lb, lên mức 412,7 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,95 cent/lb, đạt mức 346,0 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil lại biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 495,0 cent/lb, tăng 5,8 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 không biến động, ở mức 410,3 cent/lb.

Giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay sụt giảm mạnh, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg; giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.128 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng ổn định ở mức 10.064 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.